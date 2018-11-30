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Сирия эксклюзив

Сирия: САА обнаружила спрятанное боевиками оружие на кладбище Хомса

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Сирия: САА обнаружила спрятанное боевиками оружие на кладбище Хомса

Дамаск, 20 ноября. Подразделения сирийской правительственной армии совместно с компетентными органами САР обнаружили скопление боеприпасов и оружия на кладбище Тальбиссы в районе провинции Хомс. На месте побывал специальной корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

Сирия: САА обнаружила спрятанное боевиками оружие на кладбище Хомса

Сирия: САА обнаружила спрятанное боевиками оружие на кладбище Хомса

В нашем распоряжении оказалось видео с места событий:

Один из очевидцев дал небольшой комментарий специальному корреспонденту ФАН:

«Я — Шейх Халед аль-Баша, слежу за мечетью в Тальбиссе. Мы нашли оружие боевиков на кладбище. Боевики прятали оружие в гробницах. Все это оружие небезопасно не только для сирийского народа, но и для всего человечества, потому что оно убивает детей и невинных людей. Аллах говорил, что это харам. Ислам и все другие религии говорили, что это харам. Убивать это харам. Жители Тальбиссы против этого. Спасибо САА, Башару Асаду, нашему президенту, и РФ», — заявил мужчина.

Стоит отметить, что это далеко не первый случай, когда сирийская правительственная армия натыкается на оружие, оставленное боевиками, при прочесывании освобожденных от террористических организаций районов сирийской республики.

Сирия: САА обнаружила спрятанное боевиками оружие на кладбище Хомса

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что подразделения армии Дамаска обнаружили склад оружия и боеприпасов во время прочесывания городов и населенных пунктов в провинции Хомс. Как стало известно, среди обнаруженного вооружения было 57 минометов, пулеметов и американских винтовок. Всего сирийские бойцы нашли 130 орудий.

Напомним, что север провинции Хомс и юг провинции Хама были освобождены от незаконных вооруженных группировок в результате длительных и успешных переговоров между сирийскими властями и главарями боевиков, которые проходили при активном участии сотрудников российского Центра по примирению вражеских сторон в Сирии (ЦПВС). В итоге террористы добровольно отдали оккупированные территории сирийской правительственной армии, а сами в итоге получили возможность беспрепятственно покинуть провинции, чтобы отправиться в сторону зоны деэскалации «Идлиб».

Автор: Мохамад Жарбуа
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