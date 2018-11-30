Сирия: САА обнаружила спрятанное боевиками оружие на кладбище Хомса

Дамаск, 20 ноября. Подразделения сирийской правительственной армии совместно с компетентными органами САР обнаружили скопление боеприпасов и оружия на кладбище Тальбиссы в районе провинции Хомс. На месте побывал специальной корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

В нашем распоряжении оказалось видео с места событий:

Один из очевидцев дал небольшой комментарий специальному корреспонденту ФАН:

«Я — Шейх Халед аль-Баша, слежу за мечетью в Тальбиссе. Мы нашли оружие боевиков на кладбище. Боевики прятали оружие в гробницах. Все это оружие небезопасно не только для сирийского народа, но и для всего человечества, потому что оно убивает детей и невинных людей. Аллах говорил, что это харам. Ислам и все другие религии говорили, что это харам. Убивать это харам. Жители Тальбиссы против этого. Спасибо САА, Башару Асаду, нашему президенту, и РФ», — заявил мужчина.

Стоит отметить, что это далеко не первый случай, когда сирийская правительственная армия натыкается на оружие, оставленное боевиками, при прочесывании освобожденных от террористических организаций районов сирийской республики.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что подразделения армии Дамаска обнаружили склад оружия и боеприпасов во время прочесывания городов и населенных пунктов в провинции Хомс. Как стало известно, среди обнаруженного вооружения было 57 минометов, пулеметов и американских винтовок. Всего сирийские бойцы нашли 130 орудий.

Напомним, что север провинции Хомс и юг провинции Хама были освобождены от незаконных вооруженных группировок в результате длительных и успешных переговоров между сирийскими властями и главарями боевиков, которые проходили при активном участии сотрудников российского Центра по примирению вражеских сторон в Сирии (ЦПВС). В итоге террористы добровольно отдали оккупированные территории сирийской правительственной армии, а сами в итоге получили возможность беспрепятственно покинуть провинции, чтобы отправиться в сторону зоны деэскалации «Идлиб».