Порошенко объявил о передислокации войск для «защиты от России»

Киев, 28 ноября. Президент Украины Петр Порошенко объявил о том, что командование ВСУ проведет передислокацию войск в связи с введением в стране военного положения. В среду Порошенко встретился с жителями Черниговской области и пообещал им «защитить границу от России».

«Мы осуществим передислокацию войск, мы будем охранять границу, чтобы войска врага не вошли внутрь государства», — цитируют Порошенко украинские СМИ.

По словам президента, Киев должен «держать оружие наготове» на территории Донецкой и Запорожской областей, а также у побережья Азовского моря.

Напомним, ранее Порошенко распорядился ввести на территории страны военное положение. Решение послужило своеобразным ответом Киева на провокацию ВМСУ в районе Керченского пролива, которая была пресечена российскими пограничниками.

На украинских кораблях, которые вторглись в территориальные воды РФ, отметим, был обнаружен целый арсенал оружия, а координацией провокации занимались сотрудники СБУ. В среду инцидент в Керченском проливе прокомментировал президент России Владимир Путин. Он заявил, что за провокацией стоят киевские власти. Российский лидер обратил внимание и на тот факт, что президенту Украины Петру Порошенко, имеющему чрезвычайно низкие предвыборные рейтинги, выгодно обострять ситуацию в стране.