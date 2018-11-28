Донбасс сегодня: ВСУ лишились техники на передовой, силовики передумали «защищать» Украину

Донбасс, 28 ноября. На фронте относительно стабильно. СБУ готовит провокации. Под Авдеевкой бойцы ВСУ отказались подчиняться приказу командира. На Луганщине украинские военные испортили четыре БМП. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

В Луганской народной республике за сутки не отмечено ни одного обстрела с украинской стороны. В то же время в Донецкой народной республике количество обстрелов возросло и составило 21 нарушение режима прекращения огня.

При этом интенсивность огня снизилась, о чем говорит количество выпущенных с украинской стороны боеприпасов — менее 100. Районы Горловки, прилегающие к Донецку населенные пункты и южные поселки ДНР обстреливались из пушек БМП и БТР, а также из противотанковых гранатометов. В целом ситуация на линии фронта стабильно напряженная.

«В ЛНР опасаются бегства медиков» — новые фантазии украинских СМИ

В среду киевские издания вышли с публикациями о якобы опасениях властей ЛНР в связи с возможным массовым переходом на украинскую сторону медицинских работников республики. Корреспондент ФАН разбирался, откуда взялся этот фейк.

Согласно оперативной информации министерства госбезопасности Луганской народной республики, украинские спецслужбы готовят провокации против жителей ДНР и ЛНР. В первую очередь это касается работников отрасли здравоохранения и научных сотрудников.

Перед Службой безопасности Украины (СБУ) руководство поставило задачу обеспечить переход медработников на украинскую сторону с целью продолжения кампании по дискредитации республик. «Перешедшие» врачи, по замыслу СБУ, должны будут рассказать об «ужасах жизни в оккупации» и поведать о диверсионно-подрывной деятельности республик в отношении ВСУ.

В качестве рычагов давления и склонения медиков ЛНР к сотрудничеству сотрудники СБУ собираются использовать их родственников на подконтрольных Киеву территориях Луганской области.

Бойцы ВСУ передумали «защищать» Украину

Под Авдеевкой проходит процесс ротации двух украинских бригад, сообщают в оперативном командовании ДНР. При ротации 56-й и 57-й бригад ВСУ отмечены случаи неповиновения военнослужащих приказам командиров. В ночь с 23 на 24 ноября военной службе правопорядка ВСУ даже пришлось применить спецсредства в отношении военных 57-й бригады ВСУ.

Во время разгрузки военной техники на железнодорожной станции «Покровск» украинские военные, находясь в состоянии алкогольного опьянения, отказались выполнять приказ и потребовали возвращения их бригады обратно в место постоянной дислокации в Херсонскую область.

Как утверждает источник ДНР, во время инцидента в качестве мотива неповиновения украинские солдаты заявили о нежелании участвовать в братоубийственной войне.

Украинские солдаты лишились техники на передовой

У западных границ ЛНР в 10-й бригаде ВСУ выведены из строя четыре боевых машины пехоты (БМП-1), при этом без «помощи» вооруженных сил республики. Как сообщает разведка ЛНР, при переводе техники ВСУ на зимний режим эксплуатации двигатели БМП вышли из строя из-за замерзания воды в охлаждающих системах. Причиной стало безответственное отношение украинских солдат к проводимым мероприятиям.

Когда не о чем писать…

Когда не о чем писать, украинские средства массовой информации включают фантазию.

«В Горловке в ближайшие дни подорожает хлеб», — в частности, пишут киевские издания.

Об этом якобы сами горловчане сообщают в социальных сетях. При этом украинские издания приводят всего лишь один обезличенный комментарий.

«Есть неподтвержденная информация, что уже в ближайшие дни в ДНР подорожает хлеб» — говорится в нем.

Вот так, незамысловато и «креативно», создают информационные поводы украинские СМИ — без подтверждения и аргументов. Справедливости ради стоит отметить, что предпосылок к опубликованной киевскими изданиями информации в республике нет.