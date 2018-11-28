Порошенко пообещал повысить зарплату военным «со дня начала агрессии» РФ

Киев, 28 ноября. Президент Петр Порошенко пообещал военнослужащим ВСУ повысить зарплату «со дня начала агрессии» России на суше, а не с 1 января. Президент Украины поручил подготовить документы о повышении оплаты.

«В случае факта наземной агрессии РФ против Украины на суше, дал задание подготовить документы и ввести повышенное денежное обеспечение для украинских военных не с 1 января, как планировалось, а со дня начала агрессии», — написал Порошенко в Facebook.

В рамках предвыборной кампании в 2014 году Порошенко пообещал повысить зарплату военным до 1 тысячи грн в день. В июле 2018 года Минобороны Украины попросило правительство выделить дополнительные 4,5 млрд грн, однако средства так и не были получены. Рядовой служащий ВСУ в настоящий момент получает 9 тысяч грн (21,5 тысячи рублей), оклад офицера составляет 15,3 тысячи грн (36,5 тысячи рублей).

В ведомстве отмечают, что украинские военные отказываются продлевать контракты и увольняются из ВСУ из-за низкой зарплаты. В первой половине текущего года из ВСУ уволились 11 тысяч офицеров и контрактников, еще 18 тысяч военнослужащих планируют уволиться до конца года.