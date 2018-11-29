«Я был готов к агрессии»: депутат Верховной рады рассказал о главной угрозе для Украины

Депутат Верховной Рады Александр Сочка допускает бегство жителей Украины от военного положения вглубь страны. Впрочем, не исключает нардеп, этот режим может распространиться на всю территорию государства, ведь главная угроза, по его словам — это провокации вездесущей России.

О своих взглядах на военное положение в нынешних украинских реалиях Сочка рассказал в интервью Федеральному агентству новостей, отдельно уточнив, не из Москвы ли звонит собеседник.

«А с какого удивительного телефона вы мне звоните? Мне показалось, что звонят из Москвы. Я уже был готов сказать все, что я думаю», — напрягся Сочка спустя пять минут разговора, уже после того как все выдал.

Объяснимся: корреспонденту пришлось, дабы не вводить нардепа в раж, назваться представителем харьковского издания и разговаривать с Сочкоц на украинском языке. Увы, предыдущие попытки связаться с депутатами демократической Украины от имени российского СМИ неизбежно натыкались на спесь и грубость «новых европейцев».

Выяснив, что московский номер оказался у редакции украинского СМИ случайно, по стечению обстоятельств, Сочка тут же успокоился.

«Я понял. А то я так внутренне был готов к агрессии по отношению к людям, которые мне звонят», — трогательно признался украинский политик.

ФАН приводит полную расшифровку и аудиозапись разговора с агрессивным украинским депутатом.

С самого начала разговора Сочка взял быка за рога. Жители юго-восточных регионов Украины, осчастливленные военным положением, могут, того и гляди, уехать в западные области страны, признался собеседник ФАН. Однако он тут же выразил надежду на лучшее.

«Вы знаете, я допускаю, что подобные процессы возможны, но я надеюсь на сознательность граждан. Страна находится в стадии войны, и, безусловно, каждый гражданин должен понимать, что нашу страну нужно защищать», — отчеканил Сочка.

Что такое «стадия войны», народный избранник, увы, не прояснил. Возможно, он спутал ее с какой-то другой стадией.

Но бояться не виданного прежде режима не стоит, поспешил успокоить соотечественников украинский депутат.

«С учетом того, что президент заявил, что не будет тотальной мобилизации, я не думаю, что люди должны испугаться военного положения», — заявил Сочка.

Правда, имеются провокации России, тут же добавил он. И привел пример, наглядно демонстрирующий особенности киевской картины мира по состоянию на 2018 год.

«Вы знаете, в частности, про то, что людям стали приходить СМС с сообщениями, что людям необходимо прибыть в военкоматы, что их будут забирать на фронт, — несколько коряво доложил Сочка. — Очевидно, что это дело рук ФСБ. Это, очевидно, провокация. Это провокация с той целью, чтобы люди начали бежать на запад страны, жили в страхе и панике».

С тем, что коварная ФСБ (а не ГРУ и не СВР) вмешалась и тут, спорить было бессмысленно. Но осталась недосказанность. Ведь если у тебя военное положение, то как без военкомата? А ежели в военкомат идти не нужно, то, может, все это на самом деле фикция и Киев держит украинцев за идиотов?

«Очевидно, военных действий со стороны Украины не будет», — поспешил добавить Сочка. Чем еще больше смутил журналиста ФАН «незалежным» взглядом на войну.

Здесь, как всегда бывает на Украине, перемога чуть было не обратилась в зраду. Призвав «посмотреть глобально», нардеп выдал сентенцию, за которую при настоящем военном положении можно и под трибунал загреметь.

«Ключ от мира находится не в Украине, а в Москве», — веско заявил Сочка.

Зачем тогда, спрашивается, Киев ломает комедию, если у него даже ключа нет? Здесь нардепа зациклило.

«Военное положение было введено для того, чтобы Украина могла отвечать на подобные провокации», — вывалил Сочка.

Следим за руками. Итак, по мысли депутата от «Народного фронта», Украина — в «стадии войны», и ее надобно защитить от провокаций РФ военным положением. Но мобилизации не будет и военных действий тоже, поэтому бояться нечего. Но ФСБ вовсю пользуется этим самым военным положением и делает людям страшно. Но это не беда, ведь с ФСБ мы будем бороться с помощью введенного режима… Хотя как тут бороться, раз ключ — в Москве…

…Нет, лучше уж вернуться к интервью.

К счастью, как раз в этом месте Сочка привел еще один пример зловредности России. Таковым, по его словам, стал недавний инцидент с кораблями ВМСУ у берегов Крыма. Ну, тот самый, в котором бравые моряки на трех посудинах без спросу влезли в территориальные воды РФ, везя с собой памятку о прохождении Керченского пролива по российским правилам.

«Мы видим, что Россия перешла красную линию: это впервые, когда Россия своими военно-морскими силами, под российским флагом, открыто атаковала в нейтральных водах украинские корабли», — соврал Сочка.

И ведь не убедишь его. Напомни нардепу, что украинские моряки уже признались на суде в противозаконных действиях, он лишь рассмеялся бы в трубку. Похоже, для Сочки весь Крым, с мостом и судом, — одна сплошная провокация.

«С учетом того, что стране предстоят президентские выборы, нетрудно предсказать поведение России: она может не остановиться перед подобными провокациями», — заело украинского политика.

Что-что предстоит стране? Впрочем, в мире счастливца Сочки, по-видимому, военное положение и президентские выборы никак не противоречат друг другу.

Так может, раз пошла такая пьянка, не ограничиваться десятью областями и рубануть наотмашь? Ввести спасительный режим во всей стране?

«Я не исключаю, конечно, что введение военного положения на всей территории Украины имело бы смысл, — ответил на это украинский нардеп. — Другое дело, чем было бы наполнено это военное положение».

Ух ты! Неужели он сейчас расскажет, наконец, о сути новшества, без которой надутые щеки пана Порошенко выглядят полной профанацией? Ну там, про тотальный запрет на алкоголь, перевод промышленности на военные рельсы, а то и, чем черт не шутит, про закрытие посольства Украины в «стране-агрессоре»…

Но Сочка пребывал на другой волне.

«Я, безусловно, не считаю, что должен появиться соблазн для военных структур злоупотреблять военным положением и делать шаги, которые могут рассматриваться как наступление на права граждан», — заявил собеседник.

Вот так. Военное положение — но с президентскими выборами. Отпор агрессии — но без военных действий. Защита страны ценой каждого гражданина — но без ущемления прав. А разгадка одна — «Евромайдан».

Впрочем, Сочка не был бы депутатом, не подстели он себе соломки. В момент утверждения военного положения Верховной радой он находился за границей, сознался собеседник ФАН. Поэтому «его заявленной позиции» в этом голосовании нет.

Это все, конечно, меняет.