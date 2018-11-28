В Раде предложили разорвать дипломатические отношения с Россией

Киев, 28 ноября. Украине уже давно следовало разорвать дипломатические отношения с Россией, а заодно и ввести визовый режим с соседним государством. Так считает секретарь комитета Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны Иван Винник.

«Я еще в начале 2018 года предлагал разорвать дипломатические отношения с Россией», — заявил депутат украинского парламента в интервью ZIK.

Винник напомнил, что тогда правительство Украины выступило против подобной меры. Кроме того, депутат Рады заявил, что Киеву следовало бы ввести визовый режим с РФ, такое предложение «Блок Петра Порошенко» также выносил на рассмотрение.

«Отсутствие визового режима наносит самый большой вред. Украине надо знать, кто и с какой целью хочет посетить страну… Про это надо узнать не на пункте пропуска, а в консульстве», — считает Винник.

Депутат Верховной рады предложил разорвать дипломатические отношения с Россией, а также заявил, что к проверке настоящей цели визита россиян на Украину можно привлечь и спецслужбы. Напомним, отношения Москвы и Киева осложнились на фоне провокации ВМСУ в Керченком проливе.

В воскресенье три украинских корабля были задержаны недалеко от берегов Крыма после того, как они вторглись в территориальные воды РФ, где опасно маневрировали. В среду районный суд Симферополя арестовал членов экипажа кораблей-нарушителей.

Отметим также, что 28 ноября инцидент в Керченском проливе прокомментировал президент России Владимир Путин. Он отметил, что провокация ВМСУ была организована киевскими властями, а также обратил внимание на тот факт, что президенту Украины Петру Порошенко, который имеет низкие предвыборные рейтинги, выгодно обострение ситуации в стране.