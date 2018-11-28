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Лавров рассказал о полученном украинскими моряками приказе прорваться в Азов

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Лавров рассказал о полученном украинскими моряками приказе прорваться в Азов

Москва, 28 ноября. Украинские моряки, задержанные при попытке нарушить границу РФ в Керченском проливе, получили приказ не уведомлять Москву о проходе кораблей и скрытно прорваться в Азовское море. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

По словам главы МИД РФ, провокация в Керченском проливе планировалась киевским руководством для того, чтобы повысить рейтинг президента Украины Петра Порошенко перед выборами в марте 2019 года.

Напомним, в воскресенье три корабля ВМСУ Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» нарушили границу РФ в Керченском проливе. Экипажи кораблей проигнорировали требование ФСБ РФ о немедленной остановке и продолжили опасное маневрирование. Российские пограничники были вынуждены применить оружие и силой остановить украинские суда.

Лавров рассказал о полученном украинскими моряками приказе прорваться в Азов

В ходе операции задержаны 24 военнослужащих, из них двое – сотрудники Службы безопасности Украины. По факту нарушения госграницы заведено уголовное дело. Украинские моряки предстанут перед судом в среду.

Автор: Софья Куликова
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