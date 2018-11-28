Путин и Абэ обсудят проблематику мирного договора на саммите G20

Путин

Москва, 28 ноября. Президент России Владимир Путин 1 декабря проведет встречу с премьер-министром Японии Синдзо Абэ в ходе саммита G20 в Аргентине. Об этом сообщает управление пресс-службы и информации президента России.

В ходе встречи президент России и премьер-министр Японии обсудят дальнейшее двустороннее взаимодействие, а также обменяются мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня.

Одной из главных тем встречи станет укрепление торгово-экономического взаимодействия между Россией и Японией. Путин и Абэ обсудят сотрудничество Москвы и Токио в области промышленности, здравоохранения, сельского хозяйства, инфраструктуры и высоких технологий.

Кроме того, в ходе встречи будет обсуждаться проблематика мирного договора между Россией и Японией. Президент России и премьер-министр Японии обсудят вопрос создания специального механизма для подписания мирного договора.