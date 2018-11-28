В Кремле назвали темы переговоров Путина и Меркель на саммите G20 в Аргентине

Москва, 28 ноября. В Кремле рассказали о подготовке встречи российского лидера Владимира Путина и канцлера ФРГ Ангелы Меркель, которая состоится 1 декабря. Как сообщили в пресс-службе администрации президента РФ, в ходе переговоров на полях саммита G20 в Буэнос-Айресе, лидеры России и ФРГ обсудят ситуацию в Сирии и на Украине.

«В ходе встречи в Аргентине будут обсуждаться также актуальные вопросы глобальной и региональной повестки дня, в том числе перспективы мирного урегулирования в Сирии и международное содействие политико-дипломатическому решению внутриукраинского конфликта», — говорится в сообщении.

В пресс-службе администрации президента РФ напомнили, что Путин и Меркель за 2018 год встречались три раза, а также семь раз проводили телефонные переговоры.

Россия и ФРГ готовят к подписанию «дорожную карту» взаимодействия в области научных исследований на следующие 10 лет. Также в Кремле напомнили, что Германия поддерживает проект реализации газопровода «Северный поток — 2» и рассматривает его как возможность повысить энергобезопасность Европы.

Российская сторона отмечает оживление межпарламентских обменов, в том числе между руководством Госдумы и Бундестага. Связи между Госдумой и Бундестагом, Бундесратом и Совфедом также продолжают развиваться.