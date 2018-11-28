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Встреча Путина и наследного принца Саудовской Аравии состоится 1 декабря — Кремль

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Встреча Путина и наследного принца Саудовской Аравии состоится 1 декабря — Кремль

Москва, 28 ноября. Российский президент Владимир Путин проведет встречу с министром обороны Королевства Саудовская Аравия, наследным принцем Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом 1 декабря.

Путин и Сальман Аль Сауд планирует рассмотреть актуальные вопросы сотрудничества между двумя странами, в том числе в торгово-экономической сфере. Также они обменяются мнением по ситуации на Ближнем Востоке. В частности, стороны обсудят вопросы сирийского урегулирования, а также продвижения политического процесса, включая формирование Конституционного комитета, сообщили в управлении пресс-службы и информации президента РФ.

Встреча Путина и наследного принца Саудовской Аравии состоится 1 декабря — Кремль

Кроме того, российский лидер и министр обороны Саудовской Аравии обсудят ситуацию в Йемене. Коалиция Саудовской Аравии продолжает боевые действия против движения «Ансар Алла». Москва призывает стороны к прекращению кровопролития, а также к возобновлению диалога под эгидой ООН.

Ранее Владимир Путин и Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд встречались 14 июня на открытии чемпионата мира по футболу.

Автор: Денис Коробейников
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