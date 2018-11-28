Симферополь, 28 ноября. Все украинские моряки, нарушившие российскую границу в Керченском проливе, помещены под стражу на два месяца. В среду Киевский районный суд Симферополя санкционировал арест девяти моряков, включая капитанов кораблей и сотрудника СБУ, входящего в один из экипажей.

Еще 15 человек были арестованы накануне решением Киевского районного суда Симферополя и Керченского городского суда. Таким образом, под арестом оказались все 24 моряка, которых задержали после нарушения ими государственной границы.

Напомним, что в воскресенье три военных корабля Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» нарушили границу РФ в Керченском проливе. Требования российских пограничников о немедленной остановке экипажи проигнорировали и совершали опасные маневры.

ФСБ РФ применила оружие для того, чтобы остановить украинские суда. Корабли были задержаны, военным ВМСУ оказана своевременная медицинская помощь.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал ситуацию в Керченском проливе однозначной провокацией Киева.

По словам президента РФ Владимира Путина, российские пограничники несколько раз пытались выйти на связь с нарушителями и даже предлагали взять на борт лоцмана, чтобы не посадить корабли на мель, однако те ничего не ответили, передает «Газета.ру».