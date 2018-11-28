Ушаков объяснил, почему телефонный разговор Путина и Порошенко не состоялся

Москва, 28 ноября. Украинская сторона направила запрос на проведение телефонного разговора президентов России и Украины Владимира Путина и Петра Порошенко, однако разговор не состоялся. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«Могу вам сказать, что запрос был, но разговор не состоялся этот», — заявил Ушаков.

По словам помощника президента РФ, украинская сторона сделала запрос на проведения телефонного разговора. При подготовке такого рода контактов учитывается целый ряд факторов, в том числе совместимость графиков, объяснил Ушаков.

Кроме того, отметил помощник президента РФ, специалисты проводят анализ целей переговоров, которые стороны ставят перед собой, и оценивают необходимость переговоров.

«С учетом этого запрос был, а разговора не было», — подытожил помощник президента РФ.

Напомним, Порошенко ранее заявил, что пытался связаться с Путиным, чтобы обсудить инцидент в Керченском проливе. Три корабля ВМСУ были задержаны при попытке нарушить границу РФ. Моряки ВМСУ проигнорировали требование ФСБ РФ о немедленной остановке и продолжили опасное маневрирование. Российские пограничники были вынуждены применить оружие и остановить украинские суда.