Инцидент в Керченском проливе был провокацией в расчете на скандал — Лавров

Женева, 28 ноября. Изъятые при обыске украинских военных судов после инцидента в Керченском проливе документы говорят о том, что это была провокация в расчете на скандал, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с швейцарским коллегой.

Российский дипломат отметил, что Москва привлекла внимание коллег к документам, которые были изъяты российскими пограничниками при обыске кораблей-нарушителей.

«Из документов следует, что это была спланированная заранее провокация в расчете на скандал с прицелом на достижение геополитических целей и с прицелом на решение внутренних проблем режима в Киеве», — заявил глава дипломатического ведомства.

Напомним, три украинских корабля вторглись в территориальные воды России и совершили опасные маневры, игнорируя требование Москвы прекратить незаконные действия. Российская сторона вынуждена была задержать украинские суда. Возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении государственной границы РФ.

На фоне этого украинское руководство ввело на территории страны военное положение. Режим будет действовать до 14.00 26 декабря.