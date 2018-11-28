Путин обсудит с лидером КНР углубление российско-китайского сотрудничества

Москва, 28 ноября. Президент РФ Владимир Путин 30 ноября встретится с лидером КНР Си Цзиньпинем на полях саммита «Большой двадцатки» (G20) в Буэнос-Айресе. Об этом в среду сообщило Управление пресс-службы и информации президента России.

Это будет уже четвертая по счету встреча лидеров двух стран в текущем году. Стороны планируют обсудить вопросы углубления российско-китайского сотрудничества, а также обсудить ряд актуальных международных вопросов.

«В ходе предстоящей встречи планируется обсудить направления дальнейшего углубления равноправного доверительного взаимодействия. Обменяться мнениями по наиболее актуальным мировым и региональным проблемам», — говорится в сообщении.

В пресс-службе также отметили, что в следующем году Россия и Китай будут отмечать 70-летие со дня установление дипломатических отношений.

Отметим, что в 2017 году товарооборот между Москвой и Пекином вырос на 31,5%, до 87 млрд долларов. Согласно прогнозам, к концу этого года товарооборот преодолеет рекордный рубеж в 100 млрд долларов.