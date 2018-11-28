Сирия новости 28 ноября 19.30: ударами ВВС коалиции в Дейр-эз-Зоре убиты курдские боевики, «Джейш аль-Изза» роет тоннели на севере Хамы

Сирия, 28 ноября. Удары ВВС международной коалиции по поселению Дейр-эз-Зора убили несколько боевиков SDF, «Джейш аль-Изза» роет тоннели на севере Хамы, курды продолжают арестовывать мирных жителей Ракки. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: противостоят радикалам в Идлибе и Хаме.

«Джейш аль-Изза»: укрепляет позиции на севере Хамы.

Курды: потеряли несколько боевиков в Дейр-эз-Зоре, арестовали ряд гражданских в Ракке.

Провинция Дейр-эз-Зор

Террористы «Исламского государства»1 выпустили заявление, в соответствии с которым один из ударов ВВС международной коалиции по восточной части провинции Дейр-эз-Зор убил несколько членов Демократических сил Сирии (SDF). Сообщается, что боевики курдских отрядов ополчения находились в тюрьме ИГ1 на территории поселения Аль-Кашма, которое атаковали силы западного альянса. Данную информацию опубликовал военный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@Step_Agency).

Ранее под огнем ВВС возглавляемой США коалиции погибло около 30 мирных жителей региона, в том числе дети.

Провинция Идлиб

На юге провинции Идлиб не прекращаются перестрелки между Сирийской арабской армией (САА) и радикальными исламистами. Военный источник передает на своей странице в социальной сети Twitter (@HalabTodayTV), что столкновения отмечаются в окрестностях населенных пунктов Хувейн и Ум Джалаль. Другой Twitter-канал (@inyxJ6ja8SwpwU0) пишет, что правительственные войска САР ведут обстрел опорных пунктов джихадистов в районе поселения Дар аль-Салам.

В административном центре региона обнаружено неразорвавшееся СВУ, сообщает местный источник в Twitter (@smmsyria).

Провинция Ракка

Боевики курдских военизированных отрядов продолжают проводить массовые аресты мирного населения провинции Ракка. Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) передает, что члены Демократических сил Сирии (SDF) взяли под стражу гражданского в Телль Абъяде. Еще один человек задержан курдами в населенном пункте Айн аль-Аруз к северу от административного центра региона. Ранее сообщалось, что радикалы SDF схватили одного из мирных жителей Ракки недалеко от контрольно-пропускного пункта на территории города.

Провинция Хама

В северной части провинции Хама продолжаются столкновения между сирийской армией и радикалами «Тахрир аш-Шам». Об этом пишет военный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@Step_Agency).

Информационное агентство Al-Masdar News передает, что боевики группировки «Джейш аль-Изза» роют тоннели в районе поселений Аль-Латамина и Мурек. Сообщается также, что в связи с активностью джихадистов правительственные войска САР готовятся к провокациям со стороны незаконных вооруженных формирований в этой части региона.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)