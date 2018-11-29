Сирия новости 29 ноября 07.00: курды совершили диверсию в Африне; ИГИЛ казнило двух мирных жителей в Ас-Сусе

Сирия, 29 ноября. Курды совершили диверсию в Африне; ИГИЛ1 казнило двух мирных жителей в Ас-Сусе; «Асайиш» арестовали 12 человек в Хасаке. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Курды: перебрасывают свои силы из Манбиджа в Дейр-эз-Зор; совершили нападение на боевиков ССА в Африне.

«Исламское государство»1: провело теракт в Ракке; казнило двух мирных жителей в Ас-Сусе.

ВС Турции: продолжает операцию против криминальных элементов в рядах вооруженных формирований в Африне.

«Исламская партия Туркестана»: готовится атаковать САА в Латакии и Хаме.

Провинция Алеппо

Боевики группировки «Фирка аль-Хамза» подверглись нападению подпольной ячейки «Отрядов народной самообороны» в городе Африн. Об этом пишет Telegram-канал @freesyriach. Отмечается, что в ходе перестрелки курдам удалось ликвидировать двух джихадистов.

Одновременно с этим на северо-западе провинции Алеппо турецкие военнослужащие и отряды «Сирийской свободной армии» продолжают начатую 17-го ноября операцию против «криминальных элементов» в рядах вооруженных формирований. Как передает Telegram-канал @Syria_freedoom, в населенном пункте Джандарис идут бои с боевиками «Джейш аш-Шаркия», которые отказались выходить в Идлибскую зону деэскалации.

По информации Telegram-канала @News_Turkey1, в районе населенного пункта Мейданки может открыться тренировочный лагерь для подготовки боевиков «Сирийской свободной армии» к грядущей операции ВС Турции против курдских вооруженных формирований к востоку от Евфрата.

Курдские вооруженные формирования в Манбидже снова проводят принудительную мобилизацию местного арабского населения в ряды «Демократических сил Сирии». Как отмечает ближневосточное издание Euphrates Post, для этих целей боевики SDF увеличили количество блокпостов и патрулей в данном районе. Насильственным задержаниям подвергаются мужчины в возрасте от 18 до 30 лет, что вызывает недовольство среди местных жителей.

Провинция Дейр-эз-Зор

Пропагандистские ресурсы сторонников террористов сообщают, что в населенном пункте Ас-Суса боевики «Исламского государства» казнили двух мирных жителей. Кроме этого, если верить тем же источникам, в подконтрольных «Демократическим силам Сирии» поселениях Тайяни и Дибан были подняты флаги ИГИЛ, а также на стенах домов появились граффити с угрозами в адрес местной курдской администрации.

По сообщениям источника в Twitter @MapsSyria, курдские вооруженные формировании из Манбиджа перебрасывают свои силы в район так называемого Хаджинского кармана.

Провинция Идлиб

Запрещенная в России террористическая организация «Исламская партия Туркестана» и радикальные группировки, входящие в «оперативный штаб» «Вахарид аль-Муминин» перебрасывают ракетные боеприпасы из Джиср аш-Шугура в районы населенных пунктов Чивтлик-Шугур, Кафр-Зита, Аль-Латамина и Мурек. Как отмечает автор Telegram-канала @Media_Agenc, вероятно, боевики готовятся нанести ракетные удары по позициям правительственных войск, расположенным вблизи линии соприкосновения сторон в провинциях Латакия и Хама.

Напомним, «оперативный штаб» «Вахарид аль-Муминин» был создан в октябре этого года. В него вошли террористические группировки «Хурас ад-Дин», «Фронт Ансар ад-Дин», «Ансар аль-Таухид» и «Джамаат Ансар аль-Ислам». Они отвергли сочинские соглашение о стабилизации обстановки в Идлибской зоне деэскалации и продолжают вести провокационные обстрелы позиций САА.

Провинция Ракка

«Исламское государство» провело очередной теракт в административном центре провинции Ракка. Об этом заявили пропагандистские ресурсы террористов. Боевики из «спящей ячейки» ИГИЛ подорвали несколько автомобилей, в результате чего погибло несколько мирных жителей и четверо бойцов «Демократических сил Сирии».

По сообщениям Euphrates Post, так называемые курдские силы безопасности «Асайиш» провели полицейский рейд в населенном пункте Эр-Рахъят, в ходе которого арестовали двух человек арабской национальности, которые якобы были причастны к организации терактов в провинции.

Провинция Хасака

В подконтрольном курдским вооруженным формированиям городе Хасака прогремел взрыв, в ходе которого было, по некоторым данным, были убиты и ранены семеро боевиков «Демократических сил Сирии». Об этом сообщает источник в Twitter @SyrCassian1. Отмечается, что, скорее всего, это был теракт, однако пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность за случившееся.

Одновременно с этим, «Асайиш» арестовали 12 мирных жителей в населенном пункте Эль-Хаул, расположенного в 36 километрах восточнее города Хасака. Как пишет источник в Twitter (@Nidalgazaui), задержанные отказались вступать в ряды «Демократических сил Сирии», что и послужило поводом для ареста.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)