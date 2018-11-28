Кремль: Говорить о положительных подвижках в делах РФ и США пока не приходится

Москва, 28 ноября. Российская сторона последовательно выступает за конструктивное выстраивание отношений США и РФ, основанных на принципах равноправия и взаимного уважения. Американский президент Дональд Трамп также заявлял о стремлении наладить диалог с Москвой, однако говорить о положительных подвижках в делах РФ и США пока не приходится. Об этом сообщили в управлении пресс-службы и информации президента России в преддверии встречи Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите G20 в Аргентине.

В Кремле выразили надежду на то, что теперь, когда в США состоялись промежуточные выборы в Конгресс, конъюнктурные внутриполитические факторы в Штатах будут меньше влиять на российско-американские отношения.

«Серьезную озабоченность вызывает объявленное президентом США намерение выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Вызывает озабоченность и уклончивая позиция Вашингтона относительно продления ДСНВ (Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений — Прим. ФАН), истекающего в 2021 году», — говорится в сообщении.

В Кремле также раскрыли темы переговоров Путина и Трампа в Буэнос-Айресе: президенты РФ и США должны обсудить ситуацию в Сирии, обстановку вокруг ядерного разоружения Корейского полуострова, совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе и выход Штатов из СВПД.

Кроме того, на переговорах могут быть затронуты темы экономического взаимодействия Москвы и Вашингтона. По информации Кремля, в 2017 году товарооборот между РФ и США вырос на 16% и составил 23,2 миллиарда долларов. За период с января по сентябрь 2018 года — еще на 8,5%. Объем накопленных американских инвестиций в России вырос до 3,5 миллиарда долларов, российских вложений в США — превысил семь миллиардов долларов.

В Кремле также отметили, что встреча Путина и Трампа в Аргентине станет третьей в 2018 году. Ранее главы государств встречались в Париже 11 ноября и на саммите в Хельсинки 16 июля. За два года между президентами РФ и США состоялось восемь телефонных разговоров.