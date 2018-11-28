Встреча Путина и Макрона состоится 30 ноября — Кремль

Москва, 28 ноября. Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон проведут встречу 30 ноября на полях саммита «Группы двадцати» в Буэнос-Айресе. Об этом сообщили в управлении пресс-службы и информации президента РФ.

По данным ведомства, лидеры двух стран обменяются мнениями по основным вопросам российско-французского сотрудничества, а также рассмотрят актуальные пункты международной и региональной повестки.

Встреча Путина и Макрона на саммите G20 в Аргентине станет третьей в текущем году. Президент Франции посетил Россию с официальным визитом в конце мая и принял участие в Петербургском международном экономическом форуме в качестве почетного гостя. А в середине июля Макрон присутствовал в Москве на финальном матче чемпионата России по футболу, тогда президентам также удалось переговорить.

Ранее стало известно о том, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время встречи с российским президентом в Аргентине рассчитывает договориться о новом формате консультаций по мирному договору.