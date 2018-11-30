Сирия: ФАН публикует видео встречи спикера парламента САР с послом Белоруссии

Дамаск, 30 ноября. Председатель Народного совета Сирии Хаммуда Саббаг заявил о важности укрепления парламентских отношений между САР и Белоруссией в рамках развития двусторонних отношений между странами. Об этом сообщил специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН), который присутствовал на встрече политиков.

Саббаг провел встречу с послом Белоруссии в Дамаске Александром Понамаревым в рамках официального завершения его дипломатической миссии в стране. В ходе беседы сирийский политик сказал, что его страна всегда открыта для всех дружественных стран, оказавших поддержку Дамаску во время кризиса. Саббаг также пожелал Понамареву успехов и удачи.

В распоряжении ФАН оказалось видео, снятое на мероприятии:

Понамарев со своей стороны выразил радость по поводу восстановления безопасности и стабильности на основной территории сирийской республики. Кроме того, белорусский посол отметил начало процесса восстановления инфраструктуры, разрушенной в ходе войны с террористическими организациями.

Понамарев подчеркнул, что в своей будущей работе будет делать акцент на расширении сотрудничества Белоруссии и Сирийской Арабской Республики.

Напомним, что в середине ноября текущего года президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил новых послов в Венгрии, Сирии и Индии. Таким образом, новым руководителем белорусской дипломатической миссии в республике стал Юрий Слука. По совместительству он будет работать послом Белоруссии в Иордании и Ливане.

Лукашенко напомнил о том, что у него добрые отношения с президентом САР Башаром Асадом и всей страной в целом. По его словам, сегодня «Сирия — это большие инвестиции, восстановление страны, очень позитивное отношение». Лукашенко добавил, что Минск просто не может не работать в САР.