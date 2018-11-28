Стала известна программа участия Путина в саммите G20 в Буэнос-Айресе  

Москва, 28 ноября. В пресс-службе администрации президента России Владимира Путина рассказали о программе участия главы государства в саммите G20, который откроется в Буэнос-Айресе в пятницу.

Лидеры стран «Группы двадцати» начнут саммит с круглого стола на тему «Справедливое и устойчивое будущее». Речь пойдет о перспективах мирового развития и воздействии на него внедрения инновационных технологий, а также о «четвертой промышленной революции».

Второе рабочее заседание саммита «Достижение консенсуса» будет посвящено самым актуальным вопросам международной торговли и финансово-налоговой сферы.

В субботу одной из главных тем дня станет обсуждение проблемы глобального изменения климата. Кроме того, лидеры стран G20 обсудят оказание помощи Африке. Также 1 ноября состоится заседание на тему «Использование возможностей», которое будет посвящено реализации инфраструктурных проектов и привлечению частных инвестиций.

В пресс-службе администрации президента России также сообщили, что накануне старта саммита в Буэнос-Айресе пройдет заседание доверенных лиц руководителей стран-членов «Большой семерки». Кроме того, по традиции, в преддверии саммита «Группы двадцати» состоится неформальная встреча лидеров государств БРИКС.