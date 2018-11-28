Путин оценил подготовку Казани к проведению чемпионата WorldSkills

Ново-Огарево, 28 ноября. Президент России Владимир Путин оценил ход подготовки к проведению чемпионата мира по профессиональным навыкам WorldSkills в Казани.

Глава государства отметил, что Казань имеет хороший опыт подготовки крупных мероприятий, однако при необходимости властям города будет оказана помощь.

«Внимательно надо смотреть, Казань имеет хороший опыт, конечно, работы в подготовке таких мероприятий​​​. Но если что, то нужно помогать и поддерживать», — сказал Путин в ходе встречи с членами правительства РФ.

Напомним, WorldSkills является крупнейшим соревнованием профессионального мастерства. В августе 2019 года в Казани состоится мировой чемпионат WorldSkills. За это право провести мировой чемпионат WorldSkills боролись Париж и бельгийский город Шарлеруа.