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Путин оценил подготовку Казани к проведению чемпионата WorldSkills

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Путин оценил подготовку Казани к проведению чемпионата WorldSkills

Ново-Огарево, 28 ноября. Президент России Владимир Путин оценил ход подготовки к проведению чемпионата мира по профессиональным навыкам WorldSkills в Казани.

Глава государства отметил, что Казань имеет хороший опыт подготовки крупных мероприятий, однако при необходимости властям города будет оказана помощь.

«Внимательно надо смотреть, Казань имеет хороший опыт, конечно, работы в подготовке таких мероприятий​​​. Но если что, то нужно помогать и поддерживать», — сказал Путин в ходе встречи с членами правительства РФ.

Напомним, WorldSkills является крупнейшим соревнованием профессионального мастерства. В августе 2019 года в Казани состоится мировой чемпионат WorldSkills. За это право провести мировой чемпионат WorldSkills боролись Париж и бельгийский город Шарлеруа.

Автор: Артем Никулин
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