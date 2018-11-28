Родственники пассажиров пропавшего в 2014 году Boeing сообщили о нахождении новых обломков

Вашингтон, 28 ноября. Родственники пассажиров пропавшего в 2014 году малайзийского самолета Boeing-777-200 (рейс MH370) заявили об обнаружении фрагментов лайнера возле берегов Мадагаскара.

В ближайшее время они намерены передать находку министерству транспорта Малайзии. Как сообщает агентство Reuters, всего было найдено 27 обломков предположительно принадлежащих MH370.

Напомним, что самолет «Малайзийских авиалиний» Boeing-777-200 пропал с радаров в ночь на 8 марта 2014 года. Лайнер направлялся из Куала-Лумпур в Пекин, на борту находились 227 пассажиров и 12 членов экипажа. В январе 2015 года власти Малайзии заявили, что самолет потерпел крушение. Поисковая операция продолжается по сей день, однако она пока не принесла никаких результатов.