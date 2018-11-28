Дочь Трампа заявила, что не скрывала факт использования личной почты на службе

Вашингтон, 28 ноября. Дочь и советник американского президента Дональда Трампа Иванка не пыталась утаить то, что пользовалась личной электронной почтой в служебной переписке, как это делала на посту госсекретаря Хилари Клинтон.

«Все мои послания по электронной почте архивированы и сохранены. Ничего не стерто. Не было попытки утаить это», — заявила она в интервью ABC.

Она подчеркнула, что ограничений на использование личной электронной почты нет. По ее словам, она проходила инструктаж, на котором было сказано перенаправлять с личной на служебную почту послания, которые могут касаться работы в правительстве.

Ранее Washington Post сообщил, что Иванка Трамп использовала личную почту при работе в Белом доме. По данным газеты, дочь Трампа в прошлом году обсуждала связанные с работой в Белом доме вопросы при помощи почты, которая была зарегистрирована на общий с ее супругом домен. Ее юрисконсульт подтвердил использование личной почты для обмена служебными письмами, однако это происходило до тех пор, пока ее не уведомили о регламенте. Кроме того, по его словам, никакую секретную информацию она не передавала.

Три года назад разгорелся скандал, когда стало известно, что Клинтон, когда была на посту госсекретаря, использовала личную почту в служебных целях. Она перенаправила во внешнеполитическое ведомство всю рабочую переписку, а личную удалила, что и вызвало жесткую критику у общественности.