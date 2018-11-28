Порошенко нужны были трупы для хайпа: матерям украинских моряков предложили благодарить ФСБ России

Судом в Крыму арестованы на два месяца 24 украинских военных моряка, задержанные в Керченском проливе сотрудниками пограничной службы ФСБ России за нарушение государственной границы.

Вчера Киевский районный суд в Симферополе избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 25 января 2019 года в отношении 12 представителей ВМС Украины. Сегодня в Керченском горсуде была избрана мера пресечения в отношении остальных украинских моряков, в том числе офицеров.

По мнению члена Общественного совета при Минобороны РФ, главного редактора журнала «Национальная безопасность» полковника запаса Игоря Коротченко, родственники задержанных украинцев должны благодарить Россию за то, что все прошло не по плану президента Украины Петра Порошенко.

По словам Коротченко, лучше всего состояние Украины характеризует следующая ситуация: высшему должностному лицу этой страны не дают рассказать о своих планах в парламенте — потому что депутаты Верховной рады матерят его со всех сторон.

«На Украине происходят страшные вещи, — заявил Коротченко в эфире программы «Время покажет» на Первом канале. — Это примитивизация сознания, массовая дебилизация. По уровню наших оппонентов в этой и других студиях мы видим, насколько скатились люди. Я не против украинских патриотов, которые с уважением к аудитории оперируют теми или иными фактами. Но мы видим, что у этих оппонентов нет аргументов, а только политическая прямая извилина, которая транслирует одну мысль».

Военный эксперт уверен, что «при таком уровне политологии и политической мысли — когда страна под названием «Украина» и ее президент Порошенко пробивают все новое и новое дно, военные провокации — это единственный способ отвлечь общество от того, что Украина не состоялась как государство, от ее тотального провала во всем».