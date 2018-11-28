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Политика

Кремль раскрыл детали предстоящей встречи Путина и Трампа

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Кремль раскрыл детали предстоящей встречи Путина и Трампа

Москва, 28 ноября. Встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа запланирована на 1 декабря. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

По его словам, переговоры пройдут как в формате тет-а-тет между главами государств, так и в формате встречи с участием ключевых членов делегаций с обеих сторон.

«Эта встреча нужна России и США в одинаковой степени», — сообщил Юрий Ушаков.

Помощник российского президента отметил, что встреча глав РФ и США готовилась по линии администраций России и США. Соответственно, вся информация о переговорах должна передаваться по официальным каналам, а не через СМИ.

Ушаков также назвал повестку встречи Путина и Трампа. По его словам, президенты обсудят вопросы борьбы с терроризмом, проблему денуклеаризации Корейского полуострова, Сирию и ситуацию в Керченском проливе

Автор: Регина Пак
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