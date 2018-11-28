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Ми-26 совершил жесткую посадку в Ненецком автономном округе

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Ми-26 совершил жесткую посадку в Ненецком автономном округе

Москва, 28 ноября. Вертолет Ми-26 совершил жесткую посадку в Ненецком автономном округе. Инцидент произошел в 16.20 в районе вертолетной площадки в поселке Харьягинский, сообщает Федеральное агентство новостей.

Вертолет компании Utair упал в 40 километрах от вертолетной площадки. По предварительным данным, пять человек пострадало, командир воздушного судна погиб, сообщает ФАН.

В настоящий момент спасатели пока не добрались до места падения вертолета, поскольку проезд к месту падения затруднен.

Автор: Денис Коробейников
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