Москва, 28 ноября. Вертолет Ми-26 совершил жесткую посадку в Ненецком автономном округе. Инцидент произошел в 16.20 в районе вертолетной площадки в поселке Харьягинский, сообщает Федеральное агентство новостей.

Вертолет компании Utair упал в 40 километрах от вертолетной площадки. По предварительным данным, пять человек пострадало, командир воздушного судна погиб, сообщает ФАН.

В настоящий момент спасатели пока не добрались до места падения вертолета, поскольку проезд к месту падения затруднен.