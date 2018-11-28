Жилье с угрозой для жизни: в Нолинске несколько семей по вине чиновников обитают в аварийном доме

Пока Москва и Петербург занимают первые строчки в списке городов с высоким уровнем качества жизни, в небольшом городе Нолинск в Кировской области царствуют попустительство и беззаконие. Чиновники уже 12 лет не могут признать жилой дом в центре города аварийным, из-за чего местным жителям приходится выживать в опасных условиях, еще и платя за капитальный ремонт.

Федеральное агентство новостей решило разобраться, что мешает местным властям обратить внимание на опасный дом в самом центре города и почему здание не признают аварийным.

История

Двухэтажное полукаменное здание уже больше века стоит практически в самом центре Нолинска. В здании 1917 года постройки на постоянной основе проживают семь человек, которые каждый день подвергают свои жизни угрозе.

Дело в том, что до строения, возведенного в царское время, местным чиновникам дела нет. За 101 год своего существования о его состоянии никто не заботился. Со временем он начал превращаться в сарай, который уже не ждет иной судьбы, кроме сноса.

В 2012 году Светлана с мужем и маленьким сыном приобрели двухкомнатную квартиру на втором этаже исторического дома. Счастливые новоселы и представить не могли, что их долгожданная покупка обернется многолетними страданиями.

«Муж взял кредит — 80 тысяч рублей. На эти деньги нам удалось приобрести двухкомнатную квартиру площадью около 22 квадратных метров, — поделилась с ФАН Светлана. — С заездом все было нормально, хотя и были трещины на потолке, но особого внимания мы этому не придали. Со временем все стало хуже и хуже: начали трескаться стены, пол, развалилась печь».

Живя в XXI веке в городе, где официально проживает порядка 10 тысяч населения, люди не могут пользоваться благами цивилизации. Ни в одной квартире нет центрального отопления и водоснабжения. Поэтому к концу 2018 года нолинчанам приходится отапливать квартиры дровами, а воду носить из колонки.

«Мы обращались в администрацию — а толку? — задалась вопросом собеседница. — Они начали спрашивать, почему ребенок не проживает вместе со мной, на что я пояснила, что дома очень холодно, поэтому он зимой живет у бабушки. Затем к нам пришли с проверкой, осмотрели все и сказали, что проживание возможно. Все нормально, ничего не упало и не сломалось, так что «жить можно».

Разговор с чиновниками состоялся в 2016 году. Вторую попытку Светлана с мужем предприняли чуть позже, но и тогда получили от ворот поворот — «все хорошо, вы все выдумываете».

Другая жительница дома, соседка Светланы Галина, оказалась в данной ситуации не по своей воле. В 1993 году ее собственный дом сгорел, она вместе с семьей могла оказаться на улице. Однако на выручку пришла пищевая фабрика, где женщина проработала 30 лет. Работодатель выделил квартиру, куда и переехали погорельцы.

«Когда мы сюда заехали, тут было очень хорошо: было шесть квартир, по три на этаже. Сейчас же здесь проживают только две семьи — нас четверо и соседка. Остальные собственники разъехались, а старушки, что жила внизу, не стало», — пояснила пенсионерка.

У Галины и ее семьи нет возможности покинуть аварийное жилье, иначе все, в том числе и 7-летний внук, окажутся на улице. В каком-то смысле в чуть лучшей ситуации находится Сергей — собственник двух квартир на первом этаже. Одна ему досталась от престарелой матери, другую он приобрел в 2014 году.

«Наш дом не признан аварийным, поэтому с нас взимают плату за капитальный ремонт, — начал рассказ о своей позиции Сергей. — Чтобы не дать разрушиться одной квартире, мне пришлось вложить порядка 200 тысяч рублей своих сбережений. На содержание второй у меня пока средств нет. Несмотря на то что балки могут в любой момент обрушиться и состояние общедомового имущества ужасающее, ежемесячно нам приходят счета за капремонт. Я с этим полностью не согласен, поэтому долг у меня порядка 30 тысяч рублей».

Несогласный со сложившимися обстоятельствами Сергей попытался разобраться, но столкнулся с чиновничьим непониманием. Мужчина два года ходил в администрацию как на работу, но каждый раз получал рекомендации, куда сходить и какую справку принести, — а после их предъявления чиновники вновь разводили руками.

Разбор полетов

Согласно официальному сайту государственной корпорации — Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства «Реформа ЖКХ», дом 8 по Первомайской улице признан аварийным. Как следует из данных сайта, в декабре 2006 года причиной присвоения такого статуса послужил «физический износ».

Но, несмотря на это, с 2014 года его жителей обязали вносить по 8,30 рублей за каждый квадратный метр, что идет вразрез с установленным федеральным законом №271 перечнем лиц, которые частично либо полностью освобождены от взносов на капитальный ремонт.

Как следует из того же сайта, ближайшие ремонтные работы, которые будут проводиться в доме, запланированы на 2022 год. Сначала отремонтируют крышу, а через четыре года — внутренние инженерные сети электроснабжения.

Занятно, что в каждую квартиру электричество подается отдельно, то есть наряду с водой, газом и отоплением ни о какой центральной сети говорить не приходится. Что касается ремонта фундамента и фасада, то эти работы числятся в очереди на 2025 и 2029 годы.

Стоит также отметить и тот факт, что в декабре 2006 года по поручению главы Нолинска межведомственная комиссия обследовала дом. Однако из-за того, что заключение не было составлено специализированной организацией, которая установила бы процент износа конструкций дома, акт осмотра актуальным не признали. Таким образом, на протяжении 11 лет власти отказывались сказать, пригоден дом для проживания или нет.

«Муниципалитет не заинтересован в том, чтобы признавать дома аварийными, так как при этом у них [властей] появляется обязанность по расселению жильцов, — пояснил ФАН сопредседатель регионального штаба ОНФ в Кировской области Дмитрий Сергеев, который решил помочь практически утратившим надежду жильцам опасного дома. — Поэтому власти зачастую стараются затянуть эту процедуру различными способами.

Наглядный пример — столетние дома в микрорайоне Красный Химик города Кирова, которые уже давно нужно снести, но вместо этого несколько лет назад по программе капремонта в них провели работы по устройству отмостки. Сейчас, когда федеральная программа расселения из ветхого и аварийного жилья возобновляется, важно не допустить продолжения прежней практики непопадания в эту программу фактически аварийных домов из-за бюрократических проволочек».

ФАН задало вопрос администрации города: по какой причине столько лет жители вынуждены подвергать свои жизни опасности? Но ответ на момент публикации статьи так и не получен. При этом удалось поговорить с бывшим городским главой.

По словам собеседницы, Нолинск очень старый город (берет начало с 1612 года. — Прим. ред.) с большим количеством исторических зданий, которые фактически находятся в аварийном состоянии, но при этом такого статуса не имеют.

«Официально имеют такой статус, по моим данным, лишь два дома, — пояснила агентству экс-глава города (с 2006 по 2011 год. — Прим. ред.) Валентина Зыкина. — Власти не горят желанием признавать старые дома аварийными, ведь в городе практически нет маневренного фонда, переселить даже несколько семей просто некуда. В 2006 году муниципальная комиссия обследовала 20 домов, признала их ветхими, их хотели включить в программу по переселению, но оказалось, что у зданий нет важных документов — кадастровых планов и технических паспортов, которые нужно было делать за деньги. Средств на это не нашлось, и заявку отклонили».

После этого законодательство изменилось, благодаря чему для признания дома аварийным нужно заключение специализированной организации, средства на привлечение которой в скудном бюджете муниципалитета найти очень сложно.

«Что касается дома на Первомайской, 8, по имеющейся у меня информации, экспертиза все-таки заказана, однако аварийным дом могут и не признать, — отметила Зыкина. — Первый этаж у здания каменный, стены прочные. Несмотря на решение межведомственной комиссии, признавшей дом аварийным, экспертиза может сделать вывод, что здание все же подлежит реконструкции. И тогда жители по-прежнему будут обязаны платить за капремонт, которого не увидят еще очень долго».

Любопытно, что поднятая вокруг дома шумиха привлекла внимание и сотрудников следственных органов Кировской области, которые пообещали провести доследственную проверку и определить, были ли допущены нарушения.