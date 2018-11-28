«Стреляют не в ногу, а выше» и «младенцы на завтрак»: самые яркие заявления Путина на форуме «Россия зовет!»

Президент России Владимир Путин в среду, 28 ноября, принял участие в работе ежегодного инвестиционного форума ВТБ «Капитал» «Россия зовет!». Тема форума в этом году звучала так: «Создавать партнерства. Устранять разногласия».

Федеральное агентство новостей оперативно информировало о главных тезисах выступления российского президента. В этом материале ФАН представляет самые яркие высказывания Владимира Путина, прозвучавшие на форуме.

Об инвестициях

Выступая на форуме, Владимир Путин отметил, что российский бизнес продолжает активно вкладывать средства в развитие.

«Объем инвестиций в основной капитал за девять месяцев вырос на 4,1%, — подчеркнул президент РФ. — Такой деловой оптимизм инвесторов, их позитивный настрой — важный индикатор уверенности бизнеса».

О долларе

Высказался Путин и по поводу взаимоотношений российской экономики с американским долларом, который, как считают многие экономисты, совершенно незаслуженно имеет репутацию основной мировой валюты.

«У нас нет цели уходить от доллара, это доллар уходит от нас. И те, кто принимает соответствующие решения, стреляют себе уже не в ногу, а чуть выше», — с иронией отметил российский президент.

По словам Владимира Путина, Россия и ее экономические партнеры реагируют на это в соответствии со своими экономическими интересами.

«Нестабильность в расчетах в долларах вызывает желание очень многих мировых экономик найти альтернативные резервные валюты и создать независимые от доллара системы расчетов», — предупредил Путин.

О цене на нефть

Говоря о ситуации на рынке нефти, Путин отметил, что Россию вполне устраивает цена на уроне шестидесяти долларов за баррель.

«На мой взгляд, в районе 60 долларов — это вполне приемлемо. Цена сейчас сбалансированная и справедливая», — заявил российский лидер.

По словам президента РФ, Москва выполнила все договоренности в рамках соглашения ОПЕК+ и готова продолжать совместную работу по этому соглашению.

О потерях ЕС из-за санкций

Санкционная политика, проводимая Западом в отношении России, серьезно подорвала экономику Евросоюза, рассказал Владимир Путин.

«По оценкам Европарламента, недопоставка европейской продукции на российский рынок привела к сокращению 400 тысяч рабочих мест на предприятиях стран ЕС», — в частности, сказал по этому поводу Путин.

О провокации Украины у Керченского пролива

Президент РФ Владимир Путин в ходе форума также высказался в связи с инцидентом с украинскими кораблями в Керченском проливе. По мнению Путина, это провокация Киева, которая выгодна исключительно президенту Украины Петру Порошенко, нуждающемуся в поднятии собственного рейтинга.

Путин обратил внимание, что военное положение на Украине было введено только сейчас, после «обычного пограничного инцидента».

«Это точно провокация», — подчеркнул Путин.

При этом президент РФ высоко оценил грамотные и адекватные действия российских пограничников в ходе инцидента.

«Они выполняли свои законные функции по защите целостности Российской Федерации», — отметил российский лидер.

О «младенцах на завтрак»

Говоря о провокационной политике Киева, Владимир Путин высказал мнение, что Украина торгует «антироссийскими настроениями», поскольку больше ей торговать нечем.

«И все им сходит с рук. Если они попросят младенцев на завтрак, им и младенцев, кажется, подадут», — эмоционально сказал Путин.

О «пене», которая скоро сойдет

Говоря об отношениях Москвы и Киева, президент РФ заявил, что русский и украинский народы всегда останутся братскими, несмотря на все усилия нынешнего руководства Украины их рассорить.