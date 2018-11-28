Лавров назвал Волкера ярым и некритичным защитником провокаций Киева

Женева, 28 ноября. Россия надеется, что спецпредставитель Вашингтона по урегулированию на Украине Курт Волкер будет дипломатом, который стремится добиться согласия между конфликтующими сторонами. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров со швейцарским коллегой.

Говоря о действиях Волкера, прежде всего, речь идет о процессе мирного урегулирования между Киевом — с одной стороны, и Донбассом — с другой. Пока же, отметил министр иностранных дел России, Волкер выступает в роли ярого и некритичного защитника провокационных действий Киева.

«Мне бы очень хотелось, чтобы представитель США по украинскому урегулированию Волкер все-таки играл роль действительно представителя, который стремится добиться согласия между конфликтующими сторонами​​​. Прежде всего, между Киевом с одной стороны, Донецком и Луганском с другой. Пока же господин Волкер выступает в роли ярого, некритичного защитника любых провокационных действий киевского режима», — сказал Сергей Лавров.

Отметим, ранее Курт Волкер заявил: Штаты хотели бы, чтобы Европа «более пристально» рассмотрела возможности расширить санкции в отношении России в связи с инцидентом в Керченском проливе.

Напомним, 25 ноября три корабля ВМС Украины нарушили правила следования военных судов из Черного моря в Азовское через Керченский пролив. Украинские корабли вошли в территориальные воды России, опасно лавировали и не реагировали на законные требования российских пограничников остановить движение. Российской стороне пришлось применить оружие. Три украинских моряка получили легкие травмы, им была оказана медицинская помощь. В отношении украинских моряков возбуждено уголовное дело о нарушении госграницы РФ. В Москве инцидент в Керченском проливе назвали провокацией со стороны Киева.