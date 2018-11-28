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Полиция Киева контролирует ситуацию в захваченном националистами ТРЦ Ocean Plaza

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Полиция Киева контролирует ситуацию в захваченном националистами ТРЦ Ocean Plaza

Киев, 28 ноября. Полиция Киева взяла под свой контроль торгово-развлекательный центр Ocean Plaza, который был захвачен сторонниками праворадикальной украинской организации «Сокол». Об этом сообщил пресс-секретарь полиции Киева Оксана Блищик.

По ее словам, правоохранители взяли под свой контроль ситуацию в ТРЦ. В настоящее время Ocean Plaza охраняют 30 сотрудников полиции. При этом в здании торгового центра остаются более 40 радикалов. Блищик также добавила, что полиция задержала одного из радикалов, который был доставлен в управление полиции для составления административного протокола.

Атаки украинских националистов на ТРЦ Ocean Plaza в Киеве продолжаются с 26 ноября. В первый день радикалы бросили дымовую шашку в здание ТРЦ, в результате задымления торговый комплекс был экстренно эвакуирован. 27 ноября националисты на несколько часов полностью заблокировали работу комплекса. Радикалы принесли шины к центральному входу ТРЦ и заблокировали вход в здание. Минувшим утром 200 националистов зашли в здание ТРЦ, после чего полностью заблокировали его работу.

Автор: Артем Никулин
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