Новое поколение Mazda 3 с полным приводом представили в США

Лос-Анджелес, 28 ноября. Японский автоконцерн Mazda представил полноприводную новинку на автосалоне в Лос-Анджелесе. Четырьмя ведущими колесами оснастили новое поколение седана и хэтчбэка Mazda 3.

Кроме того, у новых «трешек» появился адаптивный круиз-контроль, мониторинг усталости водителя, система предотвращения столкновений и множество других опций. Совершенно изменился и внешний вид салона машины.

Что касается внешнего вида авто, известно, что он повторит концепт-кар Kai, показанный в прошлом году на автосалоне в Токио.

Создатели заявляют, что у новой Mazda 3 также улучшены ходовые характеристики. Это стало возможно, благодаря тому, что машина построена на платформе SkyActiv-Vehicle Architecture.

Что касается моторов, то на выбор покупателям будут представлены варианты агрегатов объемом 1,5 литра, 2 литра и 2,5 литра семейства Skyactiv-G. Будет также и 1,8-литровый дизельный агрегат с оптимизированной системой впрыска топлива, который повышает эффективность. В качестве трансмиссий предлагается 6-ступенчатую механику и 6-диапазонный «автомат».Кроме того, Mazda анонировала и новый бензиновый двигатель семейства Skyactiv-X.