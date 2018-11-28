Москалькова опровергла давление на украинских моряков, вторгшихся в Керченский пролив

Москва, 28 ноября. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова опровергла слухи о давлении на украинских моряков, задержанных после вторжения в российские территориальные воды.

«У меня никаких подтверждений этому тезису нет. Опросы проведены, у всех обвиняемых, незаконно пересекших границу, в суде были возможности заявить о давлении. Но, как мне известно, никто них на суде такое заявление не сделал», — отметила она.

Москалькова также подчеркнула, что на судебных процессах, которые сейчас проходят в Симферполе, присутствует уполномоченный по правам человека в Крыму Людмила Лубина. Она планирует посетить всех задержанных в ближайшее время, передает РИА Новости.

Напомним, что в воскресенье три военных корабля Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» нарушили границу РФ в Керченском проливе. Требования российских пограничников о немедленной остановке экипажи проигнорировали и совершали опасные маневры.

ФСБ РФ применила оружие для того, чтобы остановить украинские суда. Корабли были задержаны, военным ВМСУ оказана своевременная медицинская помощь.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал ситуацию в Керченском проливе однозначной провокацией Киева.

Как сообщает Infox.ru, слова главы российского МИД о провокации подтверждаются изъятыми у задержанных украинских моряков документами, среди которых есть инструкция о порядке прохождения Керченского пролива. Несмотря на то, что в ней указана необходимость уведомить Москву, экипажи кораблей этого не сделали.