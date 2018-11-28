В Белоруссии казнили двух «черных риэлторов»

Минск, 28 ноября. В Белоруссии приведен в исполнение смертный приговоров в отношении двух фигурантов дела «черных риэлторов» Семена Бережного и Игоря Гершанкова, об этом сообщили правозащитники центра «Весна».

Могилевский областной суд в Белоруссии вынес смертный приговор Бережному и Гершанкову в 2017 году. Еще два соучастника получили 22 и 24 года тюремного заключения. По данным следствия, «черные риэлторы» находили одиноких людей, как правило зависимых от алкоголя, и уговаривали их продать или обменять жилье, а после убивали. Правоохранители обнаружили тела убитых в безымянных могилах.

«Днем 28 ноября в Могилевском областном суде мать Игоря Гершанкова получила подтверждение, что «приговор приведен в исполнение», — сказано на сайте центра «Весна».

Комитет ООН по правам человека зарегистрировал обращение Бережного и направил запрос Белоруссии о принятии временных мер. В Минске запрос отклонили. На данный момент Белоруссия является единственной в Европе страной, где действует смертная казнь.

Вопрос об отмене исключительной меры наказания был вынесен на национальный референдум. Тогда 80,5% жителей страны проголосовали за сохранение этой меры наказания.