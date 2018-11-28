Хинштейн рассказал, на что потратит деньги в случае победы над Жириновским в суде
Москва, 28 ноября. Депутат Государственной думы Российской Федерации Александр Хинштейн подал в Тверской районный суд иск о защите чести, достоинства и компенсации морального вреда в отношении коллеги по нижней палате парламента Владимира Жириновского, сообщил адвокат единоросса Шота Горгадзе.
Хинштейн признался Федеральному агентству новостей, что дата первого заседания, понятное дело, еще не назначена, потому что заявление подано только сегодня. А сумму иска (10 миллионов рублей) ему предложил адвокат.
«Не сомневаюсь, что в случае победы она будет судом снижена, — отметил член комитета ГД РФ по безопасности и противодействию коррупции. — Потому что существует такая практика».
Депутат также подчеркнул, что тратить эти деньги на себя не намерен.
«Потрачу их на нужды и проблемы своего избирательного округа (член фракции «Единой России» представляет в Госдуме Самарскую область. — Прим. ФАН), — сказал Хинштейн. — Их здесь у меня достаточно много.
Все будет зависеть от того, какой получится итоговая сумма. Посоветуемся с избирателями и определим, на что эти деньги пойдут, на какие нужды, и какие из образовательных или детских учреждений наиболее всего нуждаются в такой поддержке».