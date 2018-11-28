Владельца клуба Серии А заподозрили в отмывании денег

Рим, 28 ноября. Правоохранительные органы Италии наложили арест на имущество президента футбольного клуба «Сампдория» Массимо Ферреры. Крупного спортивного функционера и продюсера подозревают в отмывании денег, махинациях с документами и мошенничестве.

Следователи, в частности, намерены проверить обстоятельства перехода из «Сампдории» в лондонский «Вест Хэм» полузащитника Педро Обианга. Более миллиона евро, вырученных генуэзским клубом на этом трансфере, исчезли, пишут итальянские СМИ.

Всего заморожены активы Ферреро и еще пятерых подозреваемых общей стоимостью 2,6 миллиона евро. Кроме того, арест наложили и непосредственно на счета «Сампдории» на сумму 200 тысяч евро.

Напомним, ранее у властей Франции возникли вопросы к российскому миллиардеру, владельцу клуба «Монако» Дмитрию Рыболовлеву. Бизнесмен тем не менее намерен продолжить поддерживать развитие команды, отмечает «Газета.ru».