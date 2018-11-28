Санкции, доллар, пенсии и украинская пена: главные тезисы и намеки Путина на форуме «Россия зовет!»

В московском Центре международной торговли открылся инвестиционный форум «Россия зовет!». Мероприятие проходит уже в десятый раз, на нем присутствуют свыше 2,2 тысячи международных гостей, в том числе инвесторы из России, Европы, США, Азии, Африки и Ближнего Востока.

В первый день работы международной дискуссионной площадки всеобщее внимание было приковано к выступлению президента РФ Владимира Путина в рамках пленарной сессии «Создавать партнерства. Устранять разногласия».

Путин рассказал о перспективах отечественной экономики, создании финансовых систем, независимых от доллара, а также о курсе Москвы на фоне постоянно усиливающихся западных санкций. Не обошел стороной глава государства и недавнюю украинскую провокацию в Керченском проливе.

О том, как Россия совершенствует национальную экономику и выстраивает курс на политической арене, читайте в материале Федерального агентства новостей.

Прежде всего Владимир Путин подчеркнул необходимость адекватного управления государственными финансами и внимания к балансу доходов и трат. Президент также заметил, что российская экономика, несмотря на внешнее давление, создает необходимые условия для собственного развития.

«Есть понимание того, что, несмотря ни на какие кризисные явления и даже искусственно создаваемые трудности, российская экономика адаптируется, чувствует себя уверенно», — заявил российский президент.

Путин заявил о необходимости выстраивания комплексной программы развития, подчеркивая важность повышения уровня жизни россиян.

«Очевидно, что нынешние темпы экономического роста недостаточны для кардинального повышения уровня жизни наших граждан. Мы об этом говорим и понимаем это», — объяснил российский лидер.

Кроме того, глава государства выразил уверенность в том, что пенсионные отчисления будут расти и граждане России смогут жить более комфортно. Для этого, по его мнению, нужно тщательнее контролировать работу пенсионных фондов.

«Мы не закрываем саму тему пенсионных фондов и накопительных, частных, государственных. Их работа должна быть организована таким образом, чтобы эти преимущества совершенно очевидно почувствовали те люди, которые отчисляют свои средства в эти пенсионные фонды, чтобы там ничего не развалилось, чтобы они эффективно управлялись, люди чувствовали выгоду от того, что они откладывают такие накопления в эти фонды. Никакие инфляционные процессы не должны влиять таким образом, чтобы деньги исчезли», — разъяснил Путин.

На животрепещущий вопрос о дедолларизации Путин ответил, что Россия не планирует сознательно переходить на расчеты с партнерами в другой валюте вместо доллара. Он объяснил, что нестабильность в расчете в долларах вызывает желание очень многих экономик мира найти резервные валюты и создать независимые системы расчета. В связи с этим и вырабатываются механизмы, альтернативные расчетам в долларах.

«С некоторыми странами мы сейчас активно работаем, с нашими торгово-экономическими партнерами, над созданием систем, которые были бы независимы от SWIFT», — сообщил глава государства.

На важность развития таких систем указывают и специалисты. Независимый экономический эксперт Антон Шабанов объяснил, почему России пришлось начать думать о механизмах защиты против доллара.

«Сначала нас вполне устраивал доллар. Но когда стали открыто заявлять о возможных санкциях, связанных с ограничением хождения американской валюты в стране, разумеется, стали прорабатываться методы по снижению ее влияния. Мы не искали альтернативных путей специально, но именно к этому вынудила сама ситуация на мировой политической и экономической арене.

Как раз такие расчетные системы нужны, поэтому с различными государствами обсуждаются перспективы расчетов в национальной валюте. Они еще на начальной стадии разработки: там вопросов больше, чем ответов, тем не менее они нужны», — отметил Шабанов в разговоре с корреспондентом ФАН.

Кроме того, Россия продолжит работу со странами — участницами соглашения ОПЕК+ ради стабилизации нефтяного рынка, подчеркнул Владимир Путин.

Несмотря на многочисленные санкции, Россия не сбилась с пути, а наоборот, укрепила свои позиции в политическом и экономическом плане. Рассуждая о взаимоотношениях с Вашингтоном, Путин отметил, что американской администрации следует найти консенсус внутри элит Соединенных Штатов и настроить всех на конструктивное сотрудничество.

От введения санкций против России Запад пострадал намного сильнее. Москва смогла достойно справиться со всеми ограничениями. Путин напомнил, что санкции, введенные против РФ, привели к сокращению 400 тысяч рабочих мест в странах Евросоюза из-за невозможности поставки европейской продукции на российский рынок.

«Я считаю, что любые политически мотивированные незаконные, с точки зрения международных правовых норм, норм ВТО, ограничительные меры вредны для всех. У нас со странами ЕС, а это наш крупнейший торгово-экономический партнер, был в свое время товарооборот 450 миллиардов долларов, сейчас — 236 [миллиардов долларов], по-моему. Разница есть. И, по оценкам Европарламента, недопоставка европейской продукции на российский рынок привела к сокращению 400 тысяч рабочих мест на предприятиях стран Евросоюза. Это разве не удар по экономике стран ЕС и по людям, по социальным вопросам?» — отметил он.

Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин в беседе с ФАН заметил: «Президент констатировал, что проблема находится не в России, а связана с глубинными противоречиями в самом атлантическом сообществе».

«В США происходит раскол элит, поэтому они пытаются переложить с больной головы на здоровую свои проблемы «невыносимой легкости бытия» американского общества на Россию, которую они видят в качестве внешней «угрозы». Те санкционные действия, которые были произведены в отношении России, хотя внешне и оказались эффективными, произвели впечатление, но все равно немного не то, на которое рассчитывали их инициаторы», — объяснил эксперт.

Мухин согласился, что санкции сделали хуже только тем, кто их ввел, и объяснил ироничный подтекст заявления Путина. «У нас нет цели уходить от доллара — доллар уходит от нас», — сказал президент России, отметив, что те, кто уводит доллар от России «стреляют себе уже не в ногу, а чуть выше».

«Санкции не изменили вектор развития и политики РФ, разрушения российских институтов тоже не произошло. Санкционный режим нанес вред самой мировой экономике в лице стран, которые голосовали за ограничения против Москвы. Европейская экономика сильно пострадала. Президент намекнул на гипотетический вопрос с оттенком иронии: ну и зачем вам это надо? Путин сформулировал определенное отношение, сформировавшееся в российском обществе по поводу санкций», — подытожил собеседник агентства.

На пленарном заседании российскому президенту задали вопрос по поводу инцидента в Керченском проливе.

Напомним, три украинских военных корабля незаконно пересекли территориальные воды РФ, игнорируя требования российских пограничников. К провокации причастны сотрудники СБУ.

Путин выразил уверенность, что введенное украинским президентом Петром Порошенко военное положение в ответ на «агрессию России» вызывает удивление, а нынешняя власть из-за низких рейтингов стремится создать препятствия для конкурентов из оппозиции.

«Это провокация, безусловно. Провокация, которая организована действующей властью, думаю, и действующим президентом в преддверии президентских выборов на Украине в марте следующего года, — подчеркнул Путин, указав на крайне невысокие рейтинги Порошенко в преддверии начала избирательной кампании в стране. — Рейтинг действующего президента находится где-то на пятой строчке, у него есть шансы не пройти даже во второй тур, поэтому нужно что-то делать, чтобы ситуацию обострить и создать непреодолимые препятствия для его конкурентов, прежде всего из оппозиции».

В ответе на вопрос об отношениях с соседним государством российский глава отметил неумение киевских властей выстраивать отношения и то, что Киеву буквально все сходит с рук. Мировая общественность будет готова подавать младенцев украинским властям, если те попросят.

При этом Путин выразил уверенность, что народы России и Украины останутся братскими.

«А это пена политическая, она сойдет, схлынет», — подчеркнул президент РФ.

По мнению члена Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдана Безпалько, абсурд недавних украинских законов о введении военного положения осознают даже в Киеве.

«Путин все совершенно верно охарактеризовал. Все сходятся во мнении, даже украинские политики, что военное положение объявляется исключительно с целью либо отмены, либо усложнения выборов в пользу Порошенко, ввиду того что очень низкий рейтинг и ему нечем похвастать перед населением. Ему приходится играть на обострение и менять правила выборов. А что касается того, что пена схлынет, — мы все на это надеемся. Однако, как мы видим, это она все больше осложняет отношения между Украиной и Россией и даже вводит военное положение. Если эта пена через какое-то время объявит войну, то, видимо, нам придется принимать какие-то меры», — объяснил собеседник агентства.

Форум «Россия зовет!» проводится с 2009 года. В прошлом году в его работе приняли участие более 2,5 тысячи гостей из 60 стран.