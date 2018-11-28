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Санкции, доллар, пенсии и украинская пена: главные тезисы и намеки Путина на форуме «Россия зовет!»

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Санкции не изменили вектор развития РФ: главное из выступления Путина на форуме «Россия зовет!»

В московском Центре международной торговли открылся инвестиционный форум «Россия зовет!». Мероприятие проходит уже в десятый раз, на нем присутствуют свыше 2,2 тысячи международных гостей, в том числе инвесторы из России, Европы, США, Азии, Африки и Ближнего Востока.

В первый день работы международной дискуссионной площадки всеобщее внимание было приковано к выступлению президента РФ Владимира Путина в рамках пленарной сессии «Создавать партнерства. Устранять разногласия».

Путин рассказал о перспективах отечественной экономики, создании финансовых систем, независимых от доллара, а также о курсе Москвы на фоне постоянно усиливающихся западных санкций. Не обошел стороной глава государства и недавнюю украинскую провокацию в Керченском проливе.

О том, как Россия совершенствует национальную экономику и выстраивает курс на политической арене, читайте в материале Федерального агентства новостей.

Прежде всего Владимир Путин подчеркнул необходимость адекватного управления государственными финансами и внимания к балансу доходов и трат. Президент также заметил, что российская экономика, несмотря на внешнее давление, создает необходимые условия для собственного развития.

«Есть понимание того, что, несмотря ни на какие кризисные явления и даже искусственно создаваемые трудности, российская экономика адаптируется, чувствует себя уверенно», — заявил российский президент.

Санкции не изменили вектор развития РФ: главное из выступления Путина на форуме «Россия зовет!»

Путин заявил о необходимости выстраивания комплексной программы развития, подчеркивая важность повышения уровня жизни россиян.

«Очевидно, что нынешние темпы экономического роста недостаточны для кардинального повышения уровня жизни наших граждан. Мы об этом говорим и понимаем это», — объяснил российский лидер.

Кроме того, глава государства выразил уверенность в том, что пенсионные отчисления будут расти и граждане России смогут жить более комфортно. Для этого, по его мнению, нужно тщательнее контролировать работу пенсионных фондов.

«Мы не закрываем саму тему пенсионных фондов и накопительных, частных, государственных. Их работа должна быть организована таким образом, чтобы эти преимущества совершенно очевидно почувствовали те люди, которые отчисляют свои средства в эти пенсионные фонды, чтобы там ничего не развалилось, чтобы они эффективно управлялись, люди чувствовали выгоду от того, что они откладывают такие накопления в эти фонды.

Никакие инфляционные процессы не должны влиять таким образом, чтобы деньги исчезли», — разъяснил Путин.

На животрепещущий вопрос о дедолларизации Путин ответил, что Россия не планирует сознательно переходить на расчеты с партнерами в другой валюте вместо доллара. Он объяснил, что нестабильность в расчете в долларах вызывает желание очень многих экономик мира найти резервные валюты и создать независимые системы расчета. В связи с этим и вырабатываются механизмы, альтернативные расчетам в долларах.

«С некоторыми странами мы сейчас активно работаем, с нашими торгово-экономическими партнерами, над созданием систем, которые были бы независимы от SWIFT», — сообщил глава государства.

Санкции не изменили вектор развития РФ: главное из выступления Путина на форуме «Россия зовет!»

На важность развития таких систем указывают и специалисты. Независимый экономический эксперт Антон Шабанов объяснил, почему России пришлось начать думать о механизмах защиты против доллара.

«Сначала нас вполне устраивал доллар. Но когда стали открыто заявлять о возможных санкциях, связанных с ограничением хождения американской валюты в стране, разумеется, стали прорабатываться методы по снижению ее влияния. Мы не искали альтернативных путей специально, но именно к этому вынудила сама ситуация на мировой политической и экономической арене.

Как раз такие расчетные системы нужны, поэтому с различными государствами обсуждаются перспективы расчетов в национальной валюте. Они еще на начальной стадии разработки: там вопросов больше, чем ответов, тем не менее они нужны», — отметил Шабанов в разговоре с корреспондентом ФАН.

Кроме того, Россия продолжит работу со странами — участницами соглашения ОПЕК+ ради стабилизации нефтяного рынка, подчеркнул Владимир Путин.

Несмотря на многочисленные санкции, Россия не сбилась с пути, а наоборот, укрепила свои позиции в политическом и экономическом плане. Рассуждая о взаимоотношениях с Вашингтоном, Путин отметил, что американской администрации следует найти консенсус внутри элит Соединенных Штатов и настроить всех на конструктивное сотрудничество.

Санкции не изменили вектор развития РФ: главное из выступления Путина на форуме «Россия зовет!»

От введения санкций против России Запад пострадал намного сильнее. Москва смогла достойно справиться со всеми ограничениями. Путин напомнил, что санкции, введенные против РФ, привели к сокращению 400 тысяч рабочих мест в странах Евросоюза из-за невозможности поставки европейской продукции на российский рынок.

«Я считаю, что любые политически мотивированные незаконные, с точки зрения международных правовых норм, норм ВТО, ограничительные меры вредны для всех.

У нас со странами ЕС, а это наш крупнейший торгово-экономический партнер, был в свое время товарооборот 450 миллиардов долларов, сейчас — 236 [миллиардов долларов], по-моему. Разница есть.

И, по оценкам Европарламента, недопоставка европейской продукции на российский рынок привела к сокращению 400 тысяч рабочих мест на предприятиях стран Евросоюза. Это разве не удар по экономике стран ЕС и по людям, по социальным вопросам?» — отметил он.

Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин в беседе с ФАН заметил: «Президент констатировал, что проблема находится не в России, а связана с глубинными противоречиями в самом атлантическом сообществе».

«В США происходит раскол элит, поэтому они пытаются переложить с больной головы на здоровую свои проблемы «невыносимой легкости бытия» американского общества на Россию, которую они видят в качестве внешней «угрозы». 

Те санкционные действия, которые были произведены в отношении России, хотя внешне и оказались эффективными, произвели впечатление, но все равно немного не то, на которое рассчитывали их инициаторы», — объяснил эксперт.

Мухин согласился, что санкции сделали хуже только тем, кто их ввел, и объяснил ироничный подтекст заявления Путина. «У нас нет цели уходить от доллара — доллар уходит от нас», — сказал президент России, отметив, что те, кто уводит доллар от России «стреляют себе уже не в ногу, а чуть выше».

«Санкции не изменили вектор развития и политики РФ, разрушения российских институтов тоже не произошло. Санкционный режим нанес вред самой мировой экономике в лице стран, которые голосовали за ограничения против Москвы. Европейская экономика сильно пострадала.

Президент намекнул на гипотетический вопрос с оттенком иронии: ну и зачем вам это надо? Путин сформулировал определенное отношение, сформировавшееся в российском обществе по поводу санкций», — подытожил собеседник агентства.

На пленарном заседании российскому президенту задали вопрос по поводу инцидента в Керченском проливе.

Напомним, три украинских военных корабля незаконно пересекли территориальные воды РФ, игнорируя требования российских пограничников. К провокации причастны сотрудники СБУ.

Санкции не изменили вектор развития РФ: главное из выступления Путина на форуме «Россия зовет!»

Путин выразил уверенность, что введенное украинским президентом Петром Порошенко военное положение в ответ на «агрессию России» вызывает удивление, а нынешняя власть из-за низких рейтингов стремится создать препятствия для конкурентов из оппозиции.

«Это провокация, безусловно. Провокация, которая организована действующей властью, думаю, и действующим президентом в преддверии президентских выборов на Украине в марте следующего года, — подчеркнул Путин, указав на крайне невысокие рейтинги Порошенко в преддверии начала избирательной кампании в стране.

— Рейтинг действующего президента находится где-то на пятой строчке, у него есть шансы не пройти даже во второй тур, поэтому нужно что-то делать, чтобы ситуацию обострить и создать непреодолимые препятствия для его конкурентов, прежде всего из оппозиции».

В ответе на вопрос об отношениях с соседним государством российский глава отметил неумение киевских властей выстраивать отношения и то, что Киеву буквально все сходит с рук. Мировая общественность будет готова подавать младенцев украинским властям, если те попросят.

При этом Путин выразил уверенность, что народы России и Украины останутся братскими.

«А это пена политическая, она сойдет, схлынет», — подчеркнул президент РФ.

По мнению члена Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдана Безпалько, абсурд недавних украинских законов о введении военного положения осознают даже в Киеве.

«Путин все совершенно верно охарактеризовал. Все сходятся во мнении, даже украинские политики, что военное положение объявляется исключительно с целью либо отмены, либо усложнения выборов в пользу Порошенко, ввиду того что очень низкий рейтинг и ему нечем похвастать перед населением. Ему приходится играть на обострение и менять правила выборов.

А что касается того, что пена схлынет, — мы все на это надеемся. Однако, как мы видим, это она все больше осложняет отношения между Украиной и Россией и даже вводит военное положение. Если эта пена через какое-то время объявит войну, то, видимо, нам придется принимать какие-то меры», — объяснил собеседник агентства.

Форум «Россия зовет!» проводится с 2009 года. В прошлом году в его работе приняли участие более 2,5 тысячи гостей из 60 стран.

Автор: Константин Смирнов
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