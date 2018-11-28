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Порошенко проведет переговоры с директором МВФ

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Порошенко проведет переговоры с директором МВФ

Киев, 28 ноября. Президент Украины Петр Порошенко проведет переговоры с директором МВФ Кристин Лагард. Об этом он заявил в среду.

«Сейчас я еду в Чернигов, потом в Киев, и будут переговоры с Кристин Лагард, все будет у нас хорошо», — заявил Порошенко.

Он также подчеркнул, что Киев не будет отменять программы предоставления помощи.

Напомним, Международный валютный фонд должен предоставить Украине новый транш в размере 2 млрд долларов до конца 2018 года. В ведомстве сообщили, что после введения военного положения МВФ будет продолжать сотрудничество с Киевом.

В МВФ подчеркивали, что транши будут представляться Украине при наличии плана реформ у властей.

Автор: Денис Коробейников
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