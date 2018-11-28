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Тело рабочего обнаружили в шахте в Кузбассе

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Тело рабочего обнаружили в шахте в Кузбассе

Кемерово, 28 ноября. Правоохранительные органы 27 ноября обнаружили на выработке шахты «Разрез Инской» тело 33-летнего рабочего, сообщили в СУ СКР по Кемеровской области.

По данным следствия, рабочий попытался перейти через конвейерную ленту и оступился, его затянуло в барабан. Сотрудники шахты вызвали спасателей, которые подняли тело погибшего на поверхность.

В областном управлении СКР сообщили, что назначена судебно-медицинская экспертиза. Необходимо проверить, проходил ли рабочий инструктаж по технике безопасности и соблюдал ли правила, пишет «Газета Кемерова».

В августе этого года в Кузбассе погиб горняк. Инцидент произошел на шахте «Южная».

Автор: Ирина Селезнева
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