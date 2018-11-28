Путин призвал создать эффективный механизм взаимодействия с регионами по нацпроектам

Москва, 28 ноября. Необходимо наладить эффективный механизм взаимодействия федерального центра и регионов по выполнению майских указов. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства.

По его словам, на исполнение майских указов выделяются очень большие средства. Путин напомнил, что значительная часть ресурсов поступает из федерального бюджета, при этом основная работа будет выполняться в регионах России

«Обычные формы финансирования, которые выстраивались с регионами РФ, здесь недостаточны, здесь нужно понимать, что и как будет делаться в регионах на эти деньги», — заявил Путин.

По словам российского президента, необходимо быть уверенными, что ресурсы будут эффективно потрачены.