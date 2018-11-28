Вынесены приговоры членам ячейки ИГ, готовившим теракты в Московском регионе

Москва, 28 ноября. Московский окружной военный суд вынес приговоры членам ячейки запрещенной в России террористической группировки ИГ1, занимавшимся вербовкой в Москве.

В пресс-службе регионального УФСБ сообщили, что тюремные сроки террористы будут отбывать исправительном учреждении строго режима. 28 ноября приговор вступил в законную силу.

Из материалов дела следует, что террористы организовали в столицу ячейку группировки ИГ, совершали общеуголовные преступления, финансировали деятельность ячейки. Кроме того, они вербовали граждан РФ, после чего направляли в Сирию для участия в боях на стороне боевиков ИГ. Также они были признаны виновными в подготовке терактов в Подмосковье.

Уточняется, что главарем преступной группы являлся находящийся на территории Турции гражданин Таджикистана Х.Г.Солихов.

Сотрудники ФСБ в ходе расследования дела провели обыски по месту жительства членов ячейки. В ходе следственных мероприятий было обнаружено и изъято оружие, боеприпасы, самодельное взрывное устройство, а также компоненты для его сборки.

1 Организация запрещена на территории РФ.