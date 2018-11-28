Керченская провокация Украины вызвала гнев капитанов

«Фееричный аттракцион», «провокация чистейшей воды» — это лишь два из многих тысяч комментариев под наиболее полной версией радиопереговоров у берегов Крыма, выложенных в Сеть известным украинским видеоблогером Анатолием Шарием.

Федеральное агентство новостей представляет подборку наиболее характерных реплик из двадцатиминутного разговора участников и свидетелей провокации ВМСУ 25 ноября.

Сразу скажем, что обмен репликами между российскими и украинскими экипажами приведен Анатолием Шарием в виде выжимки. Само противостояние продлилось долгие часы. Очень упорно, проявляя большую выдержку, российские пограничники неоднократно упрашивали украинцев покинуть территориальные воды РФ. Терпеливо объясняли, что этот район закрыт для прохода иностранных военных судов. В ответ получали либо молчание, либо несуразное бормотание.

«Будьте добры, выйдите из территориального моря… Дождитесь своего разрешения! Не идите, куда глаза глядят!» — с такими словами командир одного из российских пограничных катеров обращается к украинским судам.

Вежливая фраза пограничника — согласитесь, образец корректности. Фактически, это братское обращение, спокойное и доброжелательное, принятое в российских силовых структурах. В ответ со стороны украинских бронекатеров «Бердянск», «Никополь» и буксира «Яны Капу» — полный игнор и попытка идти напролом.

Ощущение такое, что на украинских кораблях, экипажи которых были усилены курсантами и офицерами военной контрразведки СБУ и штаба ВМСУ, как по команде забыли не только русский, но и все человеческие языки сразу.

«На данный момент это расценивается как провокация, согласитесь?» — как ребенку, задает вопрос российский командир.

И, что самое удивительное, получает от украинцев ответ «Согласен». Но это не помогло уладить ситуацию по-доброму. Вот так, соглашаясь с тем, что это провокация, катера и буксир ВМСУ продолжали идти к Керченскому мосту.

Тем временем игра в кошки-мышки продолжилась. Последующий удивительный диалог напоминает беседу здравомыслящего человека со слепоглухонемым, не понимающим человеческого языка персонажем:

— Рекомендую застопорить ход и не выходить за пределы территориального моря Российской Федерации. Как меня поняли? Прием!

— Ваши действия не понимаю (здесь и далее — перевод ФАН).

— Напоминаю: вы являетесь нарушителем государственной границы... Прием!

— Я — «Шхуна-175». Двигаюсь к выходу из Керченской протоки, которая используется для совместного плавания Украины и Российской Федерации...

Ненормативная лексика от экипажей судов в акватории...

— Ваши действия будут расценены как неповиновение законному распоряжению властей Российской Федерации. Я — «Вельбот-354», прием!

— Конфеты шоколадные жду...

Ответ говорит сам за себя. Это такой «военно-морьской» цинизм от нарушителя, который знает, на что идет и что его ждет. Он пытается издеваться над пограничниками РФ. А затем повторяет, что волен действовать в территориальных водах России (бывших таковыми еще до момента возвращения Крыма в состав РФ) по своему усмотрению.

— Выхожу из Керченской протоки в Черное море (здесь уже речь идет о попытке бегства с места преступления. — Прим. ФАН).

— Немедленно остановитесь! Вы являетесь нарушителем границы Российской Федерации! Застопорите ход! Как меня поняли?

Через два аналогичных предупреждения командир украинского бронекатера «Бердянск» Роман Мокряк внутренним чутьем, как Остап Бендер в Васюках, почувствовал, что его будут бить, и стал более разговорчивым, повторив аж три раза:

— Я — «Шхуна-175». Двигаюсь на выход из Керченской протоки. Вооруженной агрессии не применяю. Иду на выход, прием!

Тут Мокряк стал снова объяснять российским пограничникам про российско-украинские договора... А его бронекатер «Бердянск» стал… спешно уходить, напоминая, что ничего плохого делать не хотел.

Провокация состоялась, и теперь задачей провокаторов было уйти от преследования сил Береговой охраны Пограничной службы ФСБ РФ.

Игра в кошки-мышки продолжилась. Но даже в эти минуты пограничники уповали на разум Мокряка и компании, призывая их остановиться.

«Сигнал «Лима!» (команда «Немедленно остановить ход!» международного свода сигналов для сообщения между кораблями. — Прим. ФАН)», — обратился к украинцам российский пограничник.

В ответ он услышал от нарушителя госграницы очередное:

«…Ваши действия нарушают устав ООН и нормы международного морского права…».

Это была уже явная демонстрация, во что ставит сигналы Береговой охраны РФ капитан-лейтенант ВМСУ. Но даже после столь демонстративного хамства видавшие и слышавшие всякое пограничники России лишь еще раз потребовали немедленно остановить судно.

Ближе к развязке в голосе Мокряка уверенности звучало все меньше. Чувство неотвратимо приближающегося наказания добавило истерических ноток в голосе украинского командира. О немедленном желании уйти в Черное море из Керченского пролива, отсутствии агрессивных намерений и приготовлении оружия Мокряк принялся трагическим голосом оповещать все суда в акватории. Музыка Бетховена в видео от Анатолия Шария добавляет моменту торжественности.

«Всем судам! Всем судам! Всем судам!» — патетически взывает Мокряк.

Но его неимоверная активность вызвала закономерную реакцию со стороны экипажей кораблей в округе, уставших от этого дешевого спектакля — настоящий гнев капитанов.

«Застрелите его уже! Пускай не орет!» — гневно прокомментировал один из капитанов истерику командира бронекатера ВМСУ.

Остальные капитаны молчали или отпускали нецензурные выражения. А потом и вовсе запахло жареным.

— Немедленно застопорите ход, иначе по вам будет применено оружие! — предупредили россияне.

Мокряк поначалу замолк, но тут в эфире откликнулись «благодарные» зрители: «Да примените уже, [надоел] этот цирк!»

Командир «Бердянска» из территориальных вод России снова запел о договоре об использовании пролива, в сотый раз проигнорировав требования Береговой охраны РФ.

Последовали еще два предупреждения:

— Сигнал «Лима»! Застопорить ход! Лечь в дрейф!

И снова в ответ — фактический отказ выполнять команду пограничников РФ. Финал оказался закономерным.

В конце записей, предоставленных Шарием, Мокряк и вовсе переходит на крик.

«Прекратите опасное маневрирование!» — орет украинский моряк.

Тут же какой-то гражданский шкипер предрекает незавидное для Мокряка окончание погони.

«Тебя возьмут на абордаж, и тебя ... на россиян наших обменяют», — предсказывает капитан.

В опубликованных переговорах, увы, нет записи эпического крика командира катера ВМСУ о помощи после применения оружия российской стороной. Зато есть фрагмент беседы родных задержанного украинского моряка Андрея Артеменко со СМИ, из которого ясно: изначально военнослужащим ВМСУ был отдан приказ прорываться с боем через Керченский пролив. Надо понимать: украинские моряки были посланы на убой, чтобы во всем обвинить «кровожадную» Россию.

К счастью для них, несмотря на присутствие сотрудников СБУ и штаба ВМСУ на борту катеров и буксира, они не открыли огонь в сторону российских кораблей. В противном случае бронекатера и буксир были бы потоплены в течение нескольких минут, а живых и не очень членов их экипажей пришлось бы подбирать российским пограничникам.

На этот раз украинских военных, которых подставляет преступная власть, пронесло. Повезет ли в другой раз?