Дамаск, 30 ноября. В освобожденном от террористических организаций сирийском городе Аль-Ашара полным ходом идет уборка — люди очищают главные улицы от обломков. Об этом сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН), находящийся в данный момент в республике.

Один из древнейших рынков города Аль-Ашара, который расположен в окрестностях Дейр-эз-Зора, постепенно возвращается к жизни: на его прилавках появляется все больше продавцов и торговцев, которые предлагают фрукты и овощи.

Образовательная деятельность тоже постепенно восстанавливается. Это произошло благодаря открытию 47 школ, которые смогли принять 14600 школьников, получающих начальное и среднее образование. В школах также сформировали новые преподавательские составы, власти предоставили учебники и подготовили классы к поведению уроков.

В нашем распоряжении появилось видео с места событий:

На сегодняшний день около 150000 жителей Аль-Ашары получили значительное улучшение во всех аспектах жизни. Это произошло во многом благодаря реализации правительственного плана по восстановлению страны после военных действий.

Напомним, что в конце 2017 года сирийская правительственная армия отбила город Аль-Ашара от террористической группировки «Исламское государство»1, деятельность которой запрещена в России. В то же время под контроль подразделений сирийской армии перешли города Субейхан, Махкан, Даблан, расположенные на берегу реки Евфрат.

В ходе операции по освобождению региона подразделения армии Дамаска ликвидировали ряд высокопоставленных командиров ИГ1, в том числе тех, кто нес ответственность за финансовые операции организации и минирование транспортных средств.

В результате сирийским военным удалось изъять большое количество оружия и боеприпасов, а также шесть танков.

1 Организация запрещена на территории РФ.