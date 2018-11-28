Киев, 28 ноября. Киев сможет вернуть под свой контроль Донецкую и Луганскую народные республики, однако это может произойти только через переговоры. Об этом заявил украинский миллиардер Игорь Коломойский в интервью журналистке Соне Кошкиной на YouTube-канале KishkiNa.

По мнению украинского олигарха, республики Донбасса Киев сможет вернуть уже в скором времени. Коломойский считает, что в вопросе возвращения ДНР и ЛНР в состав Украины все зависит от киевского руководства.

«Да при чем тут Путин [президент России Владимир Путин]? (…).В вопросе Донбасса все зависит от нас. Мы воюем сами с собой. Как вернуть Донбасс? Надо с ними о чем-то договориться, с теми, кто там есть», — сказал Коломойский, подразумевая лидеров республик Донбасса.

Бизнесмен, отметив, что знает ситуацию в Донбассе изнутри, подчеркнул, что заявления о том, что неподконтрольными Киеву территориями командует российский лидер, смешны. Кроме того, Коломойский полагает, что Киеву в конечном итоге удастся вернуть и Крым, хотя «будет потяжелее».

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины продолжается уже четыре года. После государственного переворота на Украине ДНР и ЛНР заявили о своей независимости, в ответ Киев начал вести против республик Донбасса силовую операцию. Ко всему этому украинское руководство обвинило Россию во вмешательстве во внутриукраинские дела, в том числе в причастности к войне в Донбассе. Россия в свою очередь неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта в Донбассе и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел все кризисы.

Киев до сих пор считает Крым «своей» территорией, несмотря на законное воссоединение полуострова с Россией. В 2014 году более 95% жителей полуострова и Севастополя демократическим путем проголосовали за воссоединение с Россией, референдум прошел в полном соответствии с нормами международного права и Уставом ООН. Российский президент Владимир Путин подчеркнул, что вопрос принадлежности Крыма решен раз и навсегда.