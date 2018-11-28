Тренер «Астаны» пробежит в трусах по столице Казахстана в случае победы клуба в Лиге Европы

Астана, 28 ноября. Главный тренер футбольного клуба «Астана» Григорий Бабаян пообещал пробежать в трусах по столице Казахстана в случае, если его подопечные выиграют Лигу Европы. Такое необычное пари тренер заключил с журналистом во время интервью.

Корреспондент Sports.kz спросил, готов ли Бабаян по примеру многих тренеров пойти на пари перед стартом турнира. Наставник игроков «Астаны» предложил журналисту загадать любое желание.

«Мы пробежим с вами в трусах по Астане», — предложил журналист Ануар Абдрахманов. «Договорились», — ответил Бабаян.

29 ноября между казахстанским клубом «Астана» и киевским «Динамо» состоится матч группового этапа Лиги Европы. Григорий Бабаян отметил, что для астанинских игроков встреча обещает быть сложной, однако они сделают все возможное, чтобы добиться положительного результата.