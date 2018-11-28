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Суд Симферополя арестовал украинского капитана Небылицу на 2 месяца

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Суд Симферополя арестовал украинского капитана Небылицу на 2 месяца

Симферополь, 28 ноября. Суд Симферополя арестовал на два месяца капитана украинского бронекатера «Никополь» Богдана Небылицу, задержанного при нарушении судном границы РФ в Керченском проливе.

«Избрать меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 25 января 2019 года», — огласил меру пресечения Небылице судья Виктор Можелянский.

Напомним, всего после неудачной провокации ВМСУ у берегов Крыма были задержаны 24 человека, серди которых оказались двое сотрудников СБУ. На кораблях, которые вошли в территориальные воды РФ, был обнаружен целый арсенал оружия. 

В среду российский лидер Владимир Путин, комментируя инцидент в Керченском проливе, отметил, что провокация ВМСУ была организована незадолго до президентских выборов на Украине отнюдь не случайно.

Автор: Федор Веснин
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