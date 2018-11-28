Словакия проверит работу Штаба по кризисным ситуациям из-за Украины

Москва, 28 ноября. В Словакии пройдет проверка оперативности работы Штаба по кризисным ситуациям. Об этом в среду сообщил глава Минобороны страны Петер Гайдош. По его словам, такое решение было принято из-за напряженной ситуации на Украине.

«Министерство обороны проведет предстоящей ночью проверку оперативности работы Штаба по кризисным ситуациям в связи с напряженной ситуацией на Украине», — сказал он в эфире Словацкого радио.

Ситуация на Украине в среду активно обсуждалась на заседании Национального аналитического центра по вопросам безопасности Словакии в Братиславе. Участники заседания, на котором также присутствовал премьер-министр страны Петер Пеллегрини, выразили беспокойство в связи с возможным массовым переходом словацко-украинской границы.

Пеллегрини подчеркнул, что Словакия готова к любым сценариям развития событий на Украине. По его словам, соответствующие органы республики оперативно примут необходимые меры, если возникнет угроза национальной безопасности.

Украинские власти объявили о введении военного положения в стране сроком на 30 дней после инцидента в Керченском проливе. 25 ноября три украинских военных корабля «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» незаконно пересекли границу России и взяли курс на Керченский пролив, попутно выполняя опасные маневры. Требования российских пограничников они игнорировали. Чтобы задержать корабли, погранслужба РФ была вынуждена применить специальные меры.

Как подчеркивал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, российские пограничники действовали в соответствии с планом прикрытия госграницы и не нарушали норм международного права. Москва считает произошедшее провокацией со стороны украинских властей.