Киев, 28 ноября. Президент США боится встречи со своим российским коллегой Владимиром Путиным, как страдающие от зубной боли люди боятся стоматологов. Об этом в среду заявил доктор политических наук Рафаэль Ордуханян, комментируя решение Трампа отменить встречу с Путиным на саммите G20.

Он назвал этот поступок «инстинктом дантиста» и подчеркнул, что Белый дом продемонстрировал всему миру свой непрофессионализм.

«Человек не хочет идти сделать нечто необходимое, хотя у него и зубная боль уже, и зубы выпадают. Но он искренне боится бормашины, и он никак не хочет идти к дантисту», — отметил политолог.

По словам эксперта, Трамп понимает, что ничего серьезного он в этой ситуации предпринять не может, поэтому ему остается только делать демонстративные жесты, пишет «Царьград».

Напомним, что Трамп ранее заявил об отмене встречи с Путиным, которая должна была состояться на саммите G-20. Поводом стало задержание украинских военных кораблей, вторгшихся в военные воды. Москва расценила действия Киева как опасную провокацию.

Как сообщает Infox.ru, слова главы российского МИД о провокации подтверждаются изъятыми у задержанных украинских моряков документами, среди которых есть инструкция о порядке прохождения Керченского пролива. Несмотря на то, что в ней указана необходимость уведомить Москву, экипажи кораблей этого не сделали.