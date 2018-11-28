«Пальма первенства»: эксперт оценил перспективы РЖД в Африке

Москва, 28 ноября. России необходимо развивать взаимовыгодные отношения со странами африканского континента и переходить на новый уровень торгово-рыночного партнерства, считает научный сотрудник Центра партнерства цивилизаций МГИМО, кандидат исторических наук Юрий Зинин.

В рамках инвестиционного форума «Россия зовет!» РЖД, Российский экспортный центр и Африканский экспортно-импортный банк заключили соглашение о взаимопонимании. Стороны будут сотрудничать по ряду инвестиционных проектов, а также в банковской сфере.

Эксперт отметил, что в советский период были налажены хорошие торгово-экономические отношения. Специалисты СССР разрабатывали в регионе полезные ископаемые, строили транспортные сети и создавали промышленную базу. Несмотря на то, что в конце прошлого века отношения РФ и Африки ослабли, странам удалось сохранить наработки.

По мнению Зинина, России необходимо восстановить сотрудничество со странами Африки, но в коммерческом формате. Стороны готовы перейти на новый уровень отношений.

«Нужно учитывать возможности нашей промышленности в таких проектах, где у нас пальма первенства, такие как железные дороги, атомная промышленность, биология и гидрология. Раньше мы были на хороших местах в этом, и сейчас Россия остается на лидирующих позициях», — заявил эксперт в комментарии «ПолитЭксперту».

Зинин подчеркнул, что в Африке не нужно заново отстраивать промышленность, необходимо лишь модернизировать имеющиеся объекты. Также эксперт добавил, что африканские станы могут обеспечивать Россию дефицитными продуктами, в том числе сельскохозяйственными – кокосами, какао, сахарным тростником. К тому же, Африка может экспортировать в РФ полезные ископаемые и редкие минералы.