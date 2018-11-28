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Новости Сирии

Бибилов рассказал, когда Асад посетит Южную Осетию

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Бибилов рассказал, когда Асад посетит Южную Осетию

Цхинвал, 28 ноября. Визит президента Сирии Башара Асада в Южную Осетию возможен в любое время, проработка этого вопроса ведется ежедневно. Об этом сообщил президент Южной Осетии Анатолий Бибилов.

По его словам, готовность к поездке сирийского президента есть и со стороны Южной Осетии, и со стороны самого Асада. Однако все зависит от возможностей, которые есть у главы Сирийской Арабской Республики (САР) на фоне продолжающегося в стране вооруженного конфликта, уточнил Бибилов.

«Подтверждение того, что он посетит Южную Осетию, было, и проработка, и фактически ежедневный мониторинг возможности посещения Башаром Асадом республики ведется», — цитирует его ТАСС.

Бибилов подчеркнул, что работа по созданию в Дамаске посольства Южной Осетии ведется, как и посольства Сирии в Цхинвале. Она находится, по его словам, на «активной фазе обсуждения».

Бибилов рассказал, когда Асад посетит Южную Осетию

Напомним, САР признала независимость Южной Осетии и Абхазии в мае текущего года, а в июле главы сирийского и югоосетинского МИД Валид Муаллем и Дмитрий Медоев подписали в Дамаске соглашение об установлении двусторонних дипломатических отношений. Тогда же Бибилов посетил Сирию с официальным визитом, который стал первой с 2011 года поездкой югоосетинской делегации в САР.

Ранее стало известно, что Асад подписал указ о перестановках в правительстве страны, назначив девять новых министров. Кроме того, он впервые с 2012 года сменил мэра Дамаска, назначив новым руководителем столичной провинции Аделя аль-Альби.

Автор: Екатерина Кухарева
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