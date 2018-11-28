Путин потребовал ввести жесткий контроль за использованием денег на нацпроекты
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Москва, 28 ноября. Президент России Владимир Путин потребовал жестко контролировать средства, выделяемые на национальные проекты. Для этого, как подчеркнул российский лидер, должно быть налажено эффективное взаимодействие центра и регионов РФ.
Путин подчеркнул, что просто выделять деньги регионам недостаточно: «Нужно не только направлять ресурсы, но и быть уверенными в том, что эти ресурсы будут эффективно потрачены». В связи с этим он потребовал от членов правительства «наладить строгий контроль за выполнением поставленных задач».
«Потому что наша задача — не освоить эти деньги, не отчитаться на бумаге, а повысить уровень жизни россиян, придать новый импульс развитию экономики страны», — заключил он.