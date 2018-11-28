Путин потребовал ввести жесткий контроль за использованием денег на нацпроекты





Москва, 28 ноября. Президент России Владимир Путин потребовал жестко контролировать средства, выделяемые на национальные проекты. Для этого, как подчеркнул российский лидер, должно быть налажено эффективное взаимодействие центра и регионов РФ.

Путин подчеркнул, что просто выделять деньги регионам недостаточно: «Нужно не только направлять ресурсы, но и быть уверенными в том, что эти ресурсы будут эффективно потрачены». В связи с этим он потребовал от членов правительства «наладить строгий контроль за выполнением поставленных задач».